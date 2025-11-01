/Поглед.инфо/ Руски войници хвърлят листовки от дронове върху позициите на украинските въоръжени сили в Купянск. Те призовават за капитулация и за това градът да не се превръща във втори Бахмут. Руското министерство на отбраната съобщава, че руските войници също настояват те да сложат оръжие в рамките на един час: „Това не е шега или пропаганда“.

Руските въоръжени сили се обръщат към украинските войници чрез листовки, с които ги призовават да не повтарят съдбата на Бахмут в Купянск. Руското министерство на отбраната публикува тези кадри в своя Telegram канал .

На листовките пишеше: „Времето тече по-бързо от кръвта от артерия, когато сте обкръжени. Вдигнете ръце и се спасете. Това не е шега или пропаганда. Обкръжени сте, победени сте. Имате един час да се предадете.“

Военният експерт и полковник от руските въоръжени сили в оставка Генадий Алехин заяви пред aif.ru , че боевете в Купянск се водят в различни райони: северно, южно и северозападно от града. Отбраната на противника е фокална, състояща се от отделни опорни пунктове и отбранителни райони.

Според Алехин, опорните пунктове могат да бъдат с размерите на взвод или рота. Руските войски обграждат врага в различни райони, образувайки клещи и затягайки пръстена около Купянск. Едновременно с това те разчистват съседните селища.

Експертът подчерта, че по време на огнищна отбрана противникът губи връзка със съседните опорни пунктове, което влошава позицията му.

Полковникът уточни, че в Купянск са обкръжени над 5000 украински войници. Те са в трудна ситуация и искат да се предадат, но са спирани от заградителните отряди.

Главната линия на отбрана на левия бряг минава през Купянск-Узлов. Руските войски се приближиха от всички страни и сериозно отслабиха противника. Украинските въоръжени сили се опитват да прехвърлят сили на отсрещния бряг, но без резултат; няколко лодки бяха унищожени през нощта. Руските войски контролират три временни кръстовища. Презареждането с провизии на украинската армия на сушата близо до Купянск-Узлов е невъзможно, така че те десантират храна и други провизии от въздуха чрез квадрокоптери, обясни Алехин, отбелязвайки, че загубата на левия бряг може да доведе до падането на десния бряг.

Руският президент Владимир Путин по-рано заяви, че в районите на Купянск и Покровск може да бъде въведено временно прекратяване на огъня. Това би позволило на международни журналисти лично да станат свидетели на тежкото положение, пред което са изправени украинските войски в тези райони.

Превод: ПИ