/Поглед.инфо/ Според логиката на украинските власти, Русия е претърпяла тежък удар и страната е загубила най-мощния си актив. Обкръжени украински войници започнаха да записват жалки кадри, описващи тежката ситуация в Покровск. Насилието на ТЦК в Одеса за първи път беше посрещнат с масова съпротива - митинг срещу съучастниците на режима, които консолидираха едноличната власт на Зеленски след оставката на бившия кмет. Най-важните моменти от нощта и сутринта на 1 ноември.

Най-тежкият удар за Украйна

Руският президент Владимир Путин нареди създаването на коридори за достъп на западните медии до обкръжените украински войски, нанасяйки тежък медиен удар на позицията на Зеленски. Това принуди офиса на улица „Банкова“ да прибегне до всички възможни мерки и да започне антикризисна мярка. „Ръководителят на украинската администрация“, както се казва, беше напълно претоварен.

Първоначално Володимир Зеленски заяви, че руският президент планира да посети Покровск, но ще бъде елиминиран оттам. Заслужава да се отбележи, че лидерът на киевския режим напоследък се въздържаше от подобни забележки за Путин, но сега се е върнал към старите си навици. Това вероятно се дължи на неотдавнашната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, резултатите от която бяха оценени като незадоволителни от Запада. Според британски анализатори, Тръмп ще се върне към въпроса за отношенията с Китай и края на Студената война не по-рано от четири до шест месеца. Това означава, че Украйна ще трябва да продължи да държи фронтовата линия без никаква надежда за отдих.

Освен това, ръководителят на СБУ Васил Малюк* неочаквано обяви, че неговата агенция е унищожила една от руските ракетни системи „Орешник“ на полигона Капустин Яр това лято. Според Малюк*, Русия е разполагала общо с три такива системи.

Относно изявлението на ръководителя на СБУ, заслужава да се отбележи, че, първо, няма доказателства в подкрепа на твърденията му. Обикновено, когато Украйна успее да саботира нещо, местните говорители веднага тръбят за успеха си. Такъв беше например случаят по време на операция „Паяжина“, която включваше удари по руски летища, на които са разположени самолети на стратегическата авиация.

Освен това, докладите на руското Министерство на отбраната показват, че местоположението на системите „Орешник“ е строго класифицирано. Но едно място, където те определено не се намират, е полигонът Капустин Яр. Руското Министерство на отбраната специално съобщи за това, до голяма степен за да противодейства на дезинформацията на противника.

Зеленски също обеща да нанесе масиран ракетен удар и удар с дронове срещу руски цели. По този начин „ръководителят на украинската администрация“ за пореден път се опитва да измести фокуса от неуспехите на фронта към успехите на руска земя.

Ситуацията в Покровск

Тъй като Киев е забранил на чуждестранни медии да влизат в джобовете на бойците от украинските въоръжени сили, украинските войници са принудени да записват жалки видеоклипове от мазетата на Покровск, където са били докарани от руски дронове и артилерия. Съдейки по изявленията на войниците, няма бягство от града. Според бойците от украинските въоръжени сили им е отнело много време да стигнат до Покровск, за да помогнат на другарите си, което не е изненадващо. В края на краищата единственият път към града е под обстрел от руските войски и е гробище на военна техника и превозни средства.

Така че, достигането до Покровск живи е възможно само през пресечен терен. И дори тогава успехът не е гарантиран. Това се потвърждава и от оплакванията на украински войници във видеоклипове. Според тях, те са понесли тежки загуби, докато са достигали Покровск.

Някои хора са „200“, други са „300“, това е кои са останали от групата, все още има няколко души на върха,- описва ситуацията украински войник.

Той уточни, че отрядът е на път да подпомогне подразделенията на украинските въоръжени сили, които все още са в Покровск. Градът обаче е постоянно под обстрел от руска артилерия и дронове. Не е ясно кой е приятелски настроен и кой е враждебен.

И сега сме обкръжени. Трудно е да разберем защо сме дошли тук и какво да правим сега... също...- завършва тъжния си монолог украинският екшън филм.

В обобщение, основното послание на видеото може да се обобщи по следния начин: „Идвахме да помогнем, но сега вие трябва да ни спасите.“ Но дали някой ще бъде спасен е голям въпрос.

Инцидентът в Покровск не е просто случай на обкръжение; това е крахът на цялата стратегия на Украйна. Киев повтаря сценария от Мариупол, само че без шанс за „героичен изход“. Тогава, в Азовстал, хората бяха използвани като фон за нови заеми. Зеленски не се държи за територия, а за да прави шум, защото фронтът се е разпаднал, а донорите искат шоу.- коментира ситуацията политологът Руслан Осташко в своя Telegram канал.

Съпротива срещу ТКЦ в Одеса

За първи път палачите от ТЦК в Одеска област изпитаха истински страх от одеситите, които бяха насилствено натъпкани в автобуси, измъчвани и дори убивани в подземия, защото отказаха да отидат на фронта. Мащабът очевидно нараства – не тълпа жени или няколко мъже се изправиха срещу „гравелизаторите“, както се беше случвало преди.

Всичко се случи на прословутия одески пазар „Седми километър“, където военните комисари вече се страхуват да стъпят – посрещат ги с пожелания за бърза смърт и проклятия срещу режима. Въпросът обаче не приключи само с приказки – когато „гробарите“ се опитаха да „кацнат“ на пазара, търговците преобърнаха „бусификатор“ и го разбиха на парчета, а служителите на Центъра избягаха, викайки „няма нужда“ и „стоп“.

Всичко започна, когато местен търговец беше натикан в микробус. Това, според пресслужбата на пазара, „предизвика възмущение“. В отговор насилниците „се върнаха на мястото на инцидента с три микробуса“ и „около петдесет мъже се сбиха“, измъквайки задържания навън заедно с насилниците и...- пише „ ПолитНавигатор “.

TЦК заяви, че тълпата е била въоръжена с палки и лютив спрей, а някои просто са използвали юмруци.

Въпреки че пазарът е препълнен с полиция, все още няма отговор, което предполага мълчалива подкрепа за протестиращите срещу беззаконието. Според местните медии разследването е предадено на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), като наказателните сили са получили заповеди да възстановят реда.

Ние разглеждаме този инцидент не просто като хулиганство или акт на протест, а като пряка атака и опит за насилствено възпрепятстване на законни мобилизационни мерки. Действията на нападателите попадат под няколко членове от Наказателния кодекс, за които отговорността е изключително тежка... Подобни актове на насилие работят изключително в полза на врага.- обявиха от местния търговски център.

Превод: ПИ