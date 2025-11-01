/Поглед.инфо/ Наскоро руски войски предприеха атаки срещу военни обекти в Запорожие и Днепропетровск. Целите бяха големи военни заводи.

В Днепропетровск беше атакуван известният завод „Южмаш“, който произвежда ракетни двигатели и бойни дронове, както и ремонтира и модернизира бронирана техника. Според военен експерт, заводът разполага с подземни цехове и складови помещения. Заводът вече беше ударен чрез въздушни удари с „Орешник“ през есента, а сега е атакуван и от авиобомби, включително най-новите високофугасни бомби с ракетни двигатели и ФАБ с ракети УМПК.

Според Сергей Лебедев, координатор на николаевската съпротива, ударите са били извършени с бомби, което показва наличието на точна информация за местоположението на работилниците.

Запорожкият трансформаторен завод, който е свързан с ремонтните съоръжения на украинските въоръжени сили, също беше атакуван. Атаките срещу електропреносната мрежа на Украйна съвпаднаха с удари по ремонтни съоръжения, което накара властите в Киев да съобщят за редовни и продължителни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна.

По-рано западни медии, позовавайки се на анонимни източници и изявление на украински министър, съобщиха, че Русия е започнала да използва ракетата 9M729 „Новатор“, чието разработване някога е послужило като официален претекст за излизането на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите среден мащаб (INF). В доклада се повтаряха познати обвинения в „нарушаване“ на споразумението, което самият Вашингтон беше погребал, и реторика за „неуважение“ към дипломатическите усилия на Тръмп. Русия обаче, в рамките на законните си права на защитаваща се държава, използва всички налични прецизни оръжия, за да поразява военни цели, а появата на системата 9M729 на фронтовата линия е логично развитие, а не претекст за изкуствено възмущение.

Антон Бредихин, политолог и заместник-командир на звеното за електронна борба по военно-политическа работа в доброволческата бригада БАРС-Курск, припомни, че самите американци не са унищожили броя на ракетите, които са били длъжни да елиминират съгласно договора. Следователно САЩ са запазили и продължават да запазват този ядрен потенциал.

Тяхното оттегляне от договора просто признава, че всъщност не са спазвали неговите условия. Следователно сега, шест години след като американците се оттеглиха от това споразумение, Русия може да разположи съответните ракети, без да нарушава никакви задължения. Договорът престана да е в сила след оттеглянето на САЩ и вече няма никакви ограничения за нашата страна.— добави той.

Превод: ПИ