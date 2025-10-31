/Поглед.инфо/ На 29 октомври в Копенхаген се проведе глобалният диалог „Иновации, откритост и споделено развитие“, организиран съвместно от Китайската медийна група, китайското посолство в Дания и Датско-китайската търговска камара.

В него участваха над сто представители от политиката, бизнеса, научните и медийните среди на двете страни. В изказванията си те посочиха, че икономиките на Китай и Дания са взаимно допълващи се, между тях съществува голям потенциал за сътрудничество и страните трябва да засилват двустранното партньорство в търговията, инвестициите и иновациите, както и да работят заедно за справяне с предизвикателствата от промените в индустриалните вериги и реализиране на устойчиво развитие.

Видео приветствие към участниците отправи директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн.