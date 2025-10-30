/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков проведе среща с Н. Пр. Мариета Гарсия Хордан, посланик на Република Куба в България. Двамата обсъдиха актуални въпроси от двустранния дневен ред и изразиха удовлетворение от традиционно добрите и приятелски отношения между двете държави, които тази година отбелязват 65 години от установяването на дипломатическите отношения.

В хода на разговора бяха изтъкнати дълбоките исторически и културни връзки между българския и кубинския народ, както и взаимното уважение и подкрепа, които винаги са били основа на сътрудничеството между София и Хавана.

От името на ПП АБВ Румен Петков изрази солидарност и подкрепа към братския кубински народ и подчерта значението на продължаване на сътрудничеството в сферите на образованието, културата и икономиката.

В знак на уважение и приятелство председателят на ПП АБВ подари на Н. Пр. посланика специална писалка, посветена на годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Куба – символ на постоянството и взаимната привързаност между двата народа.

Румен Петков изрази и своето възмущение от десетилетните санкции, наложени върху Куба, които, по думите му, „не могат да бъдат оправдани по никакъв начин“.

Срещата премина в дух на сърдечност, взаимно уважение и споделен ангажимент за развитие на още по-тесни връзки между България и Куба.