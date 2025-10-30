/Поглед.инфо/ Според проучване, публикувано в последния „Сборник на Китайската академия на науките“, страната настига САЩ като водеща сила в световната наука.

Проучването, за което са използвани данни от почти 6 милиона научни публикации, показва забележителен преход в ръководството на научните екипи, премествайки фокуса от западните страни към Китай. По конкретно, в съвместните изследователски проекти между САЩ и Китай, делът на ръководителите на екипи от китайски институции е нараснал от 30% през 2010 г. на 45% през 2023 г.

Анализът на данните е установил също, че Китай печели терен в ключови области, които са в центъра на технологичния напредък. В осем от 11 технологични области, определени като критични от Националната научна фондация на САЩ, включително изкуствен интелект, полупроводници, енергийни технологии и материали, се очаква китайските изследователи да постигнат лидерски паритет със САЩ преди 2030 г.

Авторите на проучването също така са моделирали какво би се случило, ако САЩ и Китай прекратят научното си сътрудничество, като намалят наполовина или напълно прекратят съвместните проекти. Според тях, в този случай, глобалният „водещ дял“ на Китай ще се увеличи, тъй като китайските изследователи са по-склонни да водят проекти с европейски и други международни партньори, отколкото със САЩ.