/Поглед.инфо/ По време на търговските консултации между Китай и Съединените щати миналата седмица в Куала Лумпур, екипи на двете страни постигнаха договореност за решаване на ключови икономически и търговски проблеми, заяви на днешната си пресконференция говорител на Търговското министерство.

Сред постигнатите резултати е решението на САЩ да отменят наложените 10% мита върху китайски стоки, наложени във връзка с фентанила. Освен това, 24-процентното мито, обявено от САЩ върху китайски стоки, ще остане замразено за още една година. В отговор Китай ще преразгледа и коригира своите контрамерки спрямо САЩ.

Двете страни също така се договориха да удължат някои от изключенията от митата, като САЩ ще спре своите разследвания свързани с морския транспорт, логистика и корабостроене за една година. В отговор, Китай също ще отложи изпълнението на контрамерки за същия период от време.