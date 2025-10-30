/Поглед.инфо/ Според последния Доклад за развитието на морската икономика на Китай през 2025 г., публикуван от Държавната комисия за развитие и реформи и Министерството на природните ресурси, брутният вътрешен продукт на морската икономика на страната е бил 10,5 трилиона юана през 2024 г., като размерът на сектора продължава да се разширява.

Докладът показва, че през 2024 г. всички региони на Китай са разширили използването на морските ресурси и ще продължат да стимулират активността в морската икономика. Особено важни са три основни морски икономически зони – на север, изток и юг, които ще продължат да разширяват своите възможности.

Брутният вътрешен продукт на морската икономика в тези зони е бил съответно 3,2 трилиона юана за северната, 3,3 трилиона юана за източната и 3,8 трилиона юана за южната. Това представлява нарастване с между 33-38% спрямо 2020 година.

Докладът отбелязва и успешното развитие на 16 демонстрационни зони за морска икономика, които активно работят за иновации и насърчаване на висококачествения растеж в сектора.