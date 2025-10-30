/Поглед.инфо/ Днес в Центъра за изстрелване на сателити в Дзиуцюен се проведе пресконференция, посветена на предстоящото изстрелване на кораба „Шънджоу-21“, на която бяха съобщени детайли и за подготовката на първата китайска пилотирана мисия до Луната.

Ключови компоненти като ракетата-носител „Чанджън-10“, скафандрите „Уаню“ и роувърът „Тансуо“ за дейности в лунни условия вече са преминали през първоначалната фаза на разработка. Научноизследователските и приложни системи също са приключили проектирането на полезния товар за предстоящите мисии.

На пресконференцията бе съобщено също, че засега графикът на мисията остава непроменен и той е китайци да стъпят на Луната преди 2030 г.

„Следващите етапи ще изискват проверка на редица нови технологии, разработката на продуктите е обемна и с високи изисквания за качество, планирането на летателните тестове също има високи изисквания за синхронизация. Работата напредва, но проектът е изправен пред различни рискове и предизвикателства. Целият процес ще бъде управляван така, че да осигури успешното завършване на всички етапи на подготовката и да положи солидна основа за планираното по график осъществяване на лунната мисия“, заяви представител на програмата.