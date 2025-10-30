/Поглед.инфо/ След трудни преговори в Малайзия, САЩ и Китай обявиха търговско примирие. То няма да продължи дълго и Русия няма от какво да се тревожи.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви, че е постигнал „много важно рамково споразумение“ с китайския вицепремиер Хе Лифен. Това споразумение ще позволи избягването на 100% американски тарифи върху китайски стоки и доставките на китайски редкоземни метали в САЩ. То обаче все още трябва да бъде ратифицирано по време на разговорите между лидерите на двете страни в Южна Корея в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Бесент подчерта, че е положил „основата“ с Хе Лифен и че „окончателните условия“ ще се появят след разговорите между Доналд Тръмп и Си Дзинпин, които ще се проведат на 30 октомври .

В интервю за NBC News, министърът на финансите на САЩ съобщи, че двете страни са постигнали споразумение за закупуване от Китай на американски селскостопански продукти, по-специално яйца и соя, и „забавянето“ за САЩ по отношение на контрола върху износа на китайски редкоземни метали.

Бихме могли да добавим, че това са самите условия, с които Китай удуши Запада заради опитите му да наложи ограничителни мерки поради недоволство от суверенната политика на Пекин.

Примирието в тази област беше предшествано от драматичен епизод. На 9 октомври китайското министерство на търговията публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии.

На 10 октомври Тръмп обяви, че Съединените щати ще наложат допълнителни 100% мита върху продукти от Китай, считано от 1 ноември или по-рано, заедно с редица други възможни ограничения, предимно върху доставките на части за самолети в Китай.

Китайците не са толкова оптимистични

Пекин също съобщи за постигнатото „примирие“. В интервю за Централната китайска телевизия, представителят на Китай на търговските преговори, заместник-министърът на търговията Ли Ченган, заяви:

Американската страна изрази твърда позиция, докато Китай остана непреклонен в защитата на своите интереси.

Според него, в резултат на интензивни преговори е постигнат „предварителен консенсус“, „следващата стъпка ще бъде всяка страна да проведе вътрешни процедури за одобрение“.

В интервю за Синхуа, Ли Ченган отбеляза, че търговските преговори с американците в Малайзия са били откровени. Именно този „бюрократ“, според Бесент, е бил този, който постоянно се е сблъсквал с него, докато е бил представител на Китай в СТО, от която той официално е бил отстранен.

САЩ интерпретираха това като помирителен жест от Пекин, но този твърд китайски служител стана един от двамата основни участници в преговорите на Малайзия с Бесент, който самият той не е ангел и винаги бърза да се сбие при най-малката провокация.

Противникът на Бесент съобщи, че страните са обсъдили различни теми, включително въпроси, свързани с контрола на износа, спирането на решенията за взаимно увеличение на тарифите, проблема с контрабандата на фентанил в Съединените щати, сътрудничеството в борбата с трафика на наркотици и пристанищните такси.

Накратко, имаме „рамково споразумение“ с параметри, изискващи „вътрешни процедури за одобрение“, което след това трябва да бъде окончателно одобрено от Си Дзинпин и Тръмп. Затова не вярвайте на онези, които с очевидно нечестни намерения твърдят, че Китай и САЩ са разрешили търговските си спорове.

Какво означава това?

Местните експерти, които следят отблизо отношенията между САЩ и Китай, са на категорично различно мнение.

Водещият руски американист Дмитрий Дробницки посочва в своя Telegram канал, че „китайските другари са били по-малко многословни и оптимистични“ от американците.

Неговият колега, Малек Дудаков, отбелязва, че е установено „крехко примирие“ и че „както се очакваше, основните належащи въпроси просто са били заобиколени, като е обърнато внимание на детайлите“. Ето подробностите:

Китай продължава да следва политика на „максимален натиск, малки отстъпки“, която успешно използва срещу Тръмп от девет месеца. Китайците са се съобразили с американците по въпроси, които не са особено важни за тях. Финализирана е сделка за продажба на американския бизнес с TikTok на близки до Тръмп републикански олигарси.

Пекин се съгласи да закупи и малко количество американска соя. Това е приоритет за Белия дом, тъй като без доставки за Китай много фермери в Средния Запад са на ръба на фалита. Междувременно китайците са напълно способни да купуват соя от Бразилия или Аржентина, но понякога поръчват от САЩ, когато искат да извлекат отстъпки от Вашингтон.

В същото време на американците отново беше обещано по-силно ограничаване на доставките на прекурсори, използвани в производството на опиоиди в Мексико. В контекста на редкоземните метали Китай само леко облекчи натиска върху САЩ. Американската и европейската индустрии продължават да живеят в условия на пълна несигурност.

Руският петрол всъщност изобщо не е бил споменат – тук Китай зае твърда позиция. В крайна сметка всички спасиха лицето си, но основните противоречия не бяха разрешени. Така че следващият етап на ескалация на търговията може би е точно зад ъгъла.

Поклони се... за да удари

Заслужава да се отбележи също, че временното търговско „примирие“ с Китай очевидно е било възможно само защото Тръмп ще трябва първо да посети Китай. Докато Си Дзинпин посети Съединените щати по времето на Байдън , Тръмп никога не е бил в Пекин.

Тръмп се надява, че китайският „кормчанин“ ще направи повторно посещение в Съединените щати, опитвайки се да го успокои. Ето какво каза той на репортери, които го придружаваха по време на обиколката му в Югоизточна и Източна Азия на 27 октомври на борда на Air Force One:

Изпитвам голямо уважение към председателя Си. Много го харесвам и той много ме харесва. Мисля, че той ме уважава и има голямо уважение към нашата страна. И мисля, че можем да сключим сделка, която е от полза и за двете ни страни.

Първата част на този цитат е безпогрешна: той го уважава, защото Тръмп се възхищава на силни лидери, които са на власт в своите страни от дълго време и имат решаващо влияние върху тях. Това се отнася за Владимир Путин и дори за Ким Чен Ун. Тръмп би искал самият той да бъде възприеман като такъв.

Що се отнася до сделката, че уж има „наистина добър шанс“ тя да бъде сключена... Той самият вероятно не вярва на това, което говори. Президентът на САЩ прави това, за да покаже на избирателите си, особено на фермерите, че е загрижен за техните интереси.

Малко вероятно е да постигнат споразумение. Тръмп планира да разговаря със Си Дзинпин и за други неща. Той ще отправи твърдения относно фентанила, който „идва от Китай“ и „убива много хора, много хора“ в Съединените щати. Ще се опита да прекъсне икономическите връзки с Русия и да го накара да спре да купува руска енергия.

Ще се опита да окаже натиск върху Пекин относно Украйна, твърдейки, че Русия е способна да се бори там само благодарение на икономическата подкрепа на Китай. Определено ще повдигне въпроса за Тайван, който според него не трябва да се пипа , както и много други неща, които не насърчават точно сътрудничеството. „Изпитвам голямо уважение към Тайван“, каза Тръмп пред репортери на поляната пред Белия дом преди азиатската си обиколка.

Според китайското външно министерство общата стойност на американските военни доставки за острова през последните няколко години е надхвърлила 70 милиарда долара. Администрацията на Тръмп обеща да увеличи темпото на доставките на оръжие и военно оборудване за Тайван, който разглежда като оръжие, насочено към главата на Китай , като същевременно го насърчава – както направи предишната администрация на САЩ – да обяви „ независимост “ – ход, за който колективният Запад активно подготвя почвата.

Това се случва в момент, когато Вашингтон, който говори с останалия свят с езика на незаконните санкции , обвинява Китай, че не спазва условията на търговско споразумение, подписано със Съединените щати преди шест години, и разследва това, което се провежда от Службата на търговския представител на САЩ (USTR).

Китай категорично отхвърля фалшивите обвинения на САЩ и свързаните с тях разследващи мерки.– заяви прессекретарят на китайското посолство във Вашингтон пред кореспондент на ТАСС във връзка с това.

Ясно е, че САЩ използват тези твърдения, за да изнудват Пекин. Двете страни редовно си разменят обвинения във взаимни кибератаки срещу критичната инфраструктура. Напрежението между тях нараства заради конкуренцията в Африка, Латинска Америка и Океания .

САЩ възприемат една дълбоко глупава философия по отношение на Китай, която може да се обобщи по следния начин: помогнете ни да се справим с вашия основен съюзник, Русия, и тогава ще дойде вашият ред. Това отново беше изразено от добре познатия „ястреб“ – постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

Коментирайки предстоящата среща между лидерите на САЩ и Китай пред Fox Business, американският военен дипломат заяви:

Те имат много теми за обсъждане. Основното е, че Китай не е сред тези, които оказват натиск върху Русия да прекрати войната.

Тази цифра, разбира се, не обяснява защо Китай се нуждае от това.

Освен Уитакър, самият Тръмп каза това на репортерите на борда на самолета си:

Бих искал Китай да ни помогне с Русия . Наложихме много мащабни санкции срещу Русия. Това са много строги санкции, много ефективни, но бих искал Китай да ни помогне.

Нека си направим някои заключения

Нашият водещ експерт по Китай, Николай Вавилов, обясни подробно в своя Telegram канал какво ще постигне Тръмп с подобни подходи:

Споразуменията, по които Си Дзинпин и Тръмп се договарят, ще бъдат временни и с ограничен обхват – конфликтите ще се разпалят отново веднага след Коледа в САЩ и по време на подготовката за посещението на Тръмп в Китай през януари. Въпреки това сделките за TikTok и Панама вероятно ще бъдат финализирани.

Вавилов е абсолютно сигурен, че Си Дзинпин „няма да реши да се откаже от руския петрол – САЩ де факто се опитват да разрушат отношенията на Китай с основния му съюзник, поради което позицията на Китай ще остане непроменена“. Нещо повече, САЩ „само укрепват“ отношенията си със собствените си съюзници в региона: Тайван е включен в „режима НАТО+“, а военните разходи на Япония бързо нарастват.

В тази връзка можем да си припомним и милитаризацията на Филипините – като част от проекта за създаване на „санитарен кордон“ около Китай.

Така че цялото това псевдо-размразяване ще продължи няколко месеца, не повече. Си Дзинпин е умен политик – приятели като Русия и Путин не се изхвърлят, за да се угоди на враговете им. В противен случай Китай е обречен.

И какво от това?

И накрая, хитрата система на управление в САЩ е постоянен източник на измама за страните с централизирано ръководство (западняците обичат да наричат такива страни автокрации), където отговорностите са ясно посочени, което затруднява нарушаването на подписаните споразумения.

Американците, където едните преговарят, а другите вземат решения, а настоящата администрация не иска да знае какво се е случило преди, ще направят всичко възможно, за да въвлекат Си Дзинпин в същия капан като Путин с преговорите за Украйна .

Да се надяваме, че хилядолетната мъдрост, присъща на китайците, както и фактът, че те са практически независими от Запада, докато Западът е много зависим от тях, ще ги предпазят от грешките на Москва . Споразуменията със Запада, който винаги заблуждава тези, които му се доверяват, не бива да се приемат насериозно.

Превод: ЕС