/Поглед.инфо/ „Коронацията“ на президента Тръмп от Сеул и игнорирането му от Пхенян

Американският лидер Доналд Тръмп най-накрая пристигна в Южна Корея по време на азиатското си турне, където участва в срещата на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Преди това той присъства на срещата на върха на АСЕАН в Малайзия, където миналата неделя, в негово присъствие, лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха „Съвместна декларация за отношенията“. Тръмп обаче нарече този документ „мирно споразумение“, целящо прекратяване на военния конфликт между двете страни.

Церемонията по подписването в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН се проведе по настояване на Белия дом, тъй като президентът на САЩ включва започналите това лято боеве между Тайланд и Камбоджа сред осемте конфликта, които е „успял да сложи край“.

Въпреки известен напредък в мирните преговори, постигнат без особена помощ от Тръмп, историческите различия, довели до боевете на границата между двете страни, остават неразрешени.

Банкок, който не се интересува особено от никакви посредници, плахо нарече подписания документ „път към мир“. Пном Пен обаче обсипа американския лидер с похвали, потвърждавайки номинацията на Тръмп за Нобеловата награда за мир (това беше направено за първи път още през август).

Не е изненадващо, че Токио, откъдето излетя Air Force One от Куала Лумпур, реагира по подобен начин. Новоназначеният японски премиер Санае Такаичи възнамерява да номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, подчертавайки, че „за толкова кратък период от време светът стана по-мирен “.

Американският миротворец очакваше да получи приблизително същата реакция , когато пристигне на Корейския полуостров.

Предишното посещение на Тръмп в Сеул през юни 2019 г. (по време на първия му мандат) допринесе за развитието на отношенията не само с Южна Корея, но и със Северна Корея. Среща на върха между САЩ и Северна Корея за денуклеаризацията на полуострова се проведе в демилитаризираната зона (ДМЗ), разделяща двете Кореи. Не бяха предприети обаче по-нататъшни действия.

По време на това посещение Тръмп възнамеряваше да посети и демилитаризираната зона и да се срещне отново със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Американският президент заяви това на 25 октомври на борда на самолета си по време на полет до Малайзия: „Можете да ми кажете, че съм отворен за среща“, добавяйки, че има „отлични отношения“ с Ким.

Да, това може би е било така по време на първия мандат на Тръмп, когато двамата лидери се срещнаха три пъти в рамките на 12 месеца: в Сингапур (юни 2018 г.), Виетнам (февруари 2019 г.) и в демилитаризираната зона (юни 2019 г.). По време на първата среща Пхенян се ангажира да денуклеаризира Корейския полуостров в замяна на гаранции за сигурност от Вашингтон.

Естествено, американският „пийсдилър“ /дилър на мир/ би искал отново да влезе в севернокорейска територия (както направи в демилитаризираната зона), за да разкаже след това как еднолично разрешава поредния международен конфликт.

Пхенян обаче остана недоволен от захвърлянето на споразуменията от 2018-2019 г. и отказа искането на Вашингтон за нова среща. С дръзка физиономия по въпроса, Тръмп обясни отказа си: „Познавам Ким Чен Ун много добре. Наистина не можахме да се споразумеем за време.“ Той също така отбеляза намерението си да „деескалира напрежението“ в отношенията между Сеул и Пхенян.

Точно в деня на пристигането на Тръмп на Корейския полуостров, Пхенян проведе демонстрационен тест на крилати ракети „море-земя“ в Жълто море и заяви, че е „постигнал значителен успех в практическото развитие на ядрените сили “. Длъжностни лица подчертаха, че това е „продължение на военните учения за възпиране и проверка на надеждността на различни стратегически нападателни оръжия, както и демонстрация на техните възможности пред врага “ .

Както се казва, отговорът не може да бъде по-ясен!

В тази ситуация, избраният през юни южнокорейски президент Ли Дже-мьон трябваше спешно да овладее потенциалното недоволство на Тръмп. Той го направи с азиатска хитрост, отчитайки склонността на американския лидер към изисканост и церемонии.

Първо, Тръмп беше посрещнат с червен килим и оръдеен салют, както и с любимата си песен „YMCA“, която винаги се изпълнява на митингите му в Америка.

Второ, президентът на САЩ беше удостоен с най-високото държавно отличие на Южна Корея - орден „Мугунхва“. Тръмп стана първият американски лидер, получил това отличие, в знак на признание за ролята му на „миротворец“ на Корейския полуостров.

Самата награда, кръстена на националния символ на страната, розовия хибискус, се връчва на лидери на чужди държави за „изключителни заслуги за осигуряване на мира и просперитета на народите “ .

Трето, на Тръмп беше връчено позлатено копие на короната на една от древните корейски държави за неговите (отново) „изключителни заслуги“ за укрепване на мира на Корейския полуостров. Би било по-логично това да стане през 2019 г., но, както се казва, наградата едва сега намери своя герой.

Според южнокорейската президентска администрация, самата корона символизира историята на държавата Сила, който „установи трайна ера на мир на Корейския полуостров “. Сеул сега се надява, че заедно с Вашингтон ще могат да въведат нова ера на мир.

Доволен от приема, Тръмп каза на церемонията по награждаването: „Знам, че официално сте във война на Корейския полуостров, но ще видим какво можем да направим, за да разрешим това . “

Странно е, че не каза, че Корейският конфликт ще бъде деветият или десетият, който ще успее да сложи край. Може би разбира, че нещата не са толкова прости.

От своя страна, президентът Ли Дже-мьон продължи да ласкае с всички сили американския лидер: „Изявленията за готовност за среща с Ким Чен Ун по всяко време сами по себе си създават достатъчно топла атмосфера за мир на Корейския полуостров.“ Той също така предложи провеждането на още една „историческа среща на върха“ за мир.

Малко вероятно е обаче Пхенян да се съгласи да я проведе. Ким Чен Ун очевидно няма нито предишното доверие в своя американски „пийсдилър“, нито желанието да си губи времето за безполезни срещи отново.

Освен това Сеул бавно се насочва към ядрени технологии. Президентът Ли Дже-мьон информира Тръмп за намерението на Южна Корея да се сдобие с ядрени подводници и също така предложи преразглеждане на споразумението за ядрената енергетика, за да се включи във военно сътрудничество със Съединените щати.

Според него, разполагането на подводници с малки ядрени реактори във водите около Корейския полуостров ще „намали тежестта“ върху американските военни сили, дори ако самите подводници не носят ядрени оръжия. В крайна сметка това рискува да позволи на Сеул да се сдобие с ядрени технологии за военна употреба в рамките на няколко години.

Друг бонус, който Тръмп се надява да получи от Сеул, е споразумение за корейски инвестиции в замяна на по-ниски американски тарифи. Както той написа в социалните мрежи:

„Южна Корея се съгласи да плати на САЩ 350 милиарда долара в замяна на по-ниски тарифи, които Съединените щати им налагат. Освен това, те се съгласиха да купуват нашия петрол и газ в огромни количества, а инвестициите в нашата страна от богати южнокорейски компании и бизнесмени ще надхвърлят 600 милиарда долара . “

Относно ядрените технологии за южнокорейците, президентът на САЩ любезно отбеляза, че им е „дал разрешение“ да строят ядрени подводници.

Както обикновено, американският лидер се поддаде на самозаблуда, опитвайки се да увеличи очакваната сума на финансиране до 1 трилион долара. Факт е обаче, че южнокорейците ще трябва да похарчат стотици милиарди долари както за намаляване на тарифите, така и за нови военни технологии.

По време на посещението на Тръмп беше подписан и меморандум за разбирателство относно „технологичен просперитет“, насочен към ускоряване на развитието на изкуствения интелект и засилване на сътрудничеството в технологии като комуникации от следващо поколение, биотехнологии, квантови изчисления и космос. Очевидно е, че това ще има и военни приложения за произтичащите от това разработки.

Може да се каже, че по време на посещението си в Южна Корея Тръмп не е действал като „търговец на мир“, а като „търговец на смърт“, който възнамерява да продаде съвременни оръжия и ядрени технологии на една от страните в дългогодишния конфликт на Корейския полуостров.

Превод: ЕС



