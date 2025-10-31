/Поглед.инфо/ Ако Доналд Тръмп беше президент на Русия, московчани в намръщената есенна сутрин можеха да се събудят и да открият, че Боровицката кула на Кремъл я няма, а заедно с нея и Набатная кула. Те щяха да бъдат съборени без обсъждане и предупреждение и веднага щяха да започнат да се издигат нови сгради – три пъти по-високи и позлатени, така че щяха да блестят като зъби на ромска гадателка.

Поне това се случва в Белия дом във Вашингтон, където цялото Източно крило, включително колонадата, внезапно беше сринато до основи. Мнозина мечтаеха да видят сградата в руини, но докато другите само мечтаят, Тръмп изпълнява мечтите си.

Това често се случваше в Москва по времето на кмета Юрий Лужков, когато изведнъж древното сдание в имение изчезва, а на негово място се строи нещо неизвестно точно какво, с оръдейна кула. За щастие, Юрий Михайлович така и не стигна до Кремъл, въпреки че се опита.

В интернет има сателитни снимки на руините и изглеждат впечатляващо. Изглежда като директно попадение от ракета, само че не ракета е ударила Белия дом, а Доналд Тръмп. На мястото на Източното крило той планира да построи бална зала, по-голяма от всяка друга сграда в предишната пропорционална резиденция.

И тя ще бъде декорирана в разкошен, пищен стил, със злато и блясък - любимата комбинация на американския президент. Той вече показа своите дизайнерски планове. Невъзможно е да откъснеш поглед от нея - моментално те заслепява.

Американците са шокирани и се питат един друг: „Това изобщо законно ли е?“ И уж платено – да, имам предвид платено. Конгресът не е отпуснал бюджет за реконструкцията и никога нямаше да го направи, а скандалът със сигурност би принудил Тръмп да се откаже от мегаломанския си план. Но той привлече спонсори и го осъществи бързо, с опитната ръка на строителен предприемач.

Дори съпругата на Тръмп, Мелания, според изданието с републикански привкус „The Wall Street Journal“, не е знаела за плановете на съпруга си и сега е обезпокоена от разрушаването на Източното крило. Разбира се, че би била – тя е живяла там. По-точно, офисът и приемната на Първата дама са се намирали там.

Повечето от разпознаваемите и политически важни пространства – от Овалния кабинет до Ситуационната зала, откъдето се водят войни – се намират в Западното крило. Но 1902 г. – годината, в която е построено Източното крило – е забележително далеч от историческото значение на Западното крило, що се отнася до човечеството, трудно се считат сгради с такава дата на създаване за исторически паметници.

Така че, други страни също са забелязали реформата на Тръмп. Когато я прилагат към своите столици, малцина биха приветствали подобни практики: те изглеждат малко странно. Но по американски стандарти те са почти нормални.

Американските градски центрове са забележимо по-различни от европейските. Сградите на Конгреса и кметствата са доста исторически, а някои вековни църковни стени може също да си стоят от векове, но иначе правилото е „моята земя, моите закони“: мога да правя каквото си искам от стъкло и бетон.

Тръмп не е постоянен обитател на Белия дом, а по-скоро временен, но принципът остава, че това е негово лично имение, използвано преди за развъждане на коне, а сега за пресконференции. Същото Източно крило е построено за президента Теди Рузвелт и неговото голямо семейство плюс значителната свита от помощници и бавачки, които са намерили имението от ерата на плантациите за тясно.

По време на Втората световна война президентският комплекс е възстановен и разширен отново, особено след като държавният глава често е работил на места, по-малко видими за враговете. След като обаче Жаклин Кенеди – не само съпруга на убития президент, но и жена с признато добър вкус – е подготвила декорите на Белия дом, нейната визия за резиденция номер едно е внимателно запазена.

Стилът от 60-те години на миналия век перфектно въплъщава перфектната американска мечта и семейни ценности, допълнени с барбекюта на поддържана морава. Той е подхождал на повечето хора – както на либералите, които ценят ерата на Кенеди, така и на консерваторите, защото е бил доста традиционен.

Но също толкова бързо, колкото и Източното крило, Тръмп успя да разруши Розовата градина на Кенеди. Сега тя е с бетон, чадъри и маси, където седят членовете на клуба на спонсорите, с неизвестен, но със сигурност съществен принос.

С други думи, Тръмп печели пари в Белия дом, като предоставя на богатите хора място за релакс и коктейли. Точно както хотелите, които са му донесли милиони през миналия век.

Ние не съдим. Каквото и да прави, стига да не снабдява Украйна с ракети с голям обсег или да не започва война във Венецуела, а иначе защо да не си направи дюнерджийница или щандове за шаурма или да добива газ чрез фракинг. Но демонстративната агресия на тази акула на капитализма е впечатляваща сама по себе си. Толкова е американско. Толкова е тръмпистко.

Скромността и вкусът не са сред очевидните добродетели на американския президент, но съдбата на Източното крило ни напомня повече от всичко, че Тръмп е разрушителен политик по природа. Той би се обидил от подобно отъждествяване, казвайки, че е прекарал целия си живот в изграждане на големи и красиви сгради, така че не може да бъде разрушител.

Но Борис Елцин, както знаете, също е бил строител по занаят. След това той унищожи една суперсила, а олигарсите винаги са имали готово място в центъра на властта, докато центърът на столицата се пълнеше с чудовищни сгради, обслужващи нуждите на пазара.

Подобно на Тръмп, той беше ценен от основните си поддръжници като таран срещу съветските елити и стария икономически ред. Той успя в това, без да се отдръпне от радикални мерки, но постигна малко в творческата сфера, тъй като това не беше неговата специалност като разрушител. Шокът не беше цената, която трябваше да се плати за резултата. Това беше самият резултат. Много велики неща по-късно възникнаха от руините, но не и при Елцин.

Тръмп също унищожава старите елити, демонтира „дълбоката държава“ и премахва гнили институции – и за това тръмпистите го обичат . Но огромното мнозинство от американците не го харесват, тъй като унищожаването на предишната търговска политика предизвика пазарни сътресения и покачване на цените. Рейтингът на неодобрение на президента наближава 60% и продължава да расте.

Настъплението на Тръмп и хаосът, който той е отприщил, принуждават всякаква измет да напусне вашингтонското блато, но те разтърсват цялата страна, а развалините по пътя на тръмпистите и лекотата, с която се нарушават старите правила, карат американците да се страхуват от бъдещето: да не би останките от Белия дом да бъдат сринати, за да се направи място за голф игрище, а институционалното развитие на Америка да се върне към дните на Индианските войни.

Нека си го кажем: историята на Съединените щати и Белия дом няма да свърши с Тръмп. Но тъй като Вашингтон определи Русия като свой стратегически противник и посегна на екзистенциалните му интереси, е изкушаващо да изпитаме Тръмп, като посочим, че мащабът на неговия принос все още е под този на Борис Елцин, който, въпреки мнението на всички, разруши не само „Белия дом“ /в Москва/, но и собствената си страна.

Бъдете Елцин докрай. Молим ви.

Превод: ЕС



