/Поглед.инфо/ Грандиозното посещение на Тръмп в Япония беше шоу, предназначено за Китай и до известна степен за Русия. Американският президент беше фино поласкан. Той направи много войнствени изявления. Двете страни обявиха амбициозни планове за икономическо сътрудничество. Япония, под ръководството на премиера Такаичи, ускорява милитаризацията си.

Междувременно японците смятат, че имат „териториален проблем“ с Русия, който е малко вероятно да бъде разрешен по мирен път. Но те се страхуват само от Пекин и до известна степен от Пхенян. Това е още един аргумент в полза на обединението на Русия, Китай и Северна Корея, в противен случай в Далечния изток ще се отвори прозорец към ада, както скоро ще се случи във Венецуела.

Доналд Тръмп беше възхитен да чуе всичко, което искаше в Япония, където изрази и собствените си желания. Новият министър-председател на Япония, Сакай Такаичи, прие американския президент с ентусиазъм и умело го манипулира.

Тя обеща да увеличи военните разходи, но без конкретика, да инвестира милиарди в американската икономика, да произвежда автомобили в САЩ, да купува големи количества американски оръжия и да си сътрудничи в корабостроенето и добива на редкоземни метали.

Такаичи, първият лидер на колективния Запад, обеща да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир догодина . Създаде се представа за „нов златен век“ в двустранните отношения, както всъщност се нарича един от двата документа, подписани по време на посещението.

От императора до стиковете за голф

Тръмп имаше аудиенция при император Нарухито от Япония. Преговорите с Такаичи, добре подготвени, продължиха само половин час. Те дори можеха да си позволят да закъснеят. Прекараха известно време в гледане на бейзболен мач (Такаичи е живяла и работила в САЩ и е добре запозната с американските слабости) с участието на Лос Анджелис Доджърс, чийто отбор включва невероятно популярния японски играч Шохей Отани.

Преди това, известният голфър Тръмп получи високо ценен подарък: стикове за голф, използван от неговия приятел, бившия премиер Шиндзо Абе, който беше убит при подозрителни обстоятелства през 2022 г. Заедно с него той получи и чанта за голф, подписана от известния японски голфър Хидеки Мацуяма. Името на Абе беше споменавано често по време на разговорите и именно с неговите спомени те започнаха (Такаичи е негов протеже и поддържа тесни връзки със семейството на покойния премиер).

Призракът на убития приятел на Путин: Русия... се напрегна?

На пръв поглед изглежда, че Русия би трябвало да е доволна. Абе беше и приятел на Владимир Путин, посещаваше Русия многократно, нетърпелив да подобри отношенията с Москва, за да разреши така наречения проблем със „Северните територии“ (Япония има претенции към Южните Курилски острови).

Неговата собствена сага обаче показа, че компромисите, които Русия беше готова да направи, предвид възможно най-добрите отношения между двете страни – нещо като превръщането на Южните Курилски острови в кондоминиум под неин суверенитет – не можеха да задоволят японците.

И тогава дори тази възможност изчезна . Москва твърдо каза „не“, виждайки как Токио също толкова упорито иска тяхното „ връщане “, лишавайки Русия от част от конституционната ѝ територия. Това би създало ужасяващ прецедент за нас, отваряйки кутията на Пандора във всички посоки.

Очевидно е, че в обозримо бъдеще няма договорено решение на този „проблем“. Япония може да получи желаните острови, които са се превърнали в квазирелигия в японското съзнание, само със сила, чрез завземане . Такаичи би могла да направи това заключение от провала на своя ментор. Проблемът на Москва е другаде: в такъв случай островите биха отишли... към Пентагона. Защото японските рибари и потомците на техните жители, носталгични по предвоенното минало, са просто прикритие.

Това символично събитие със сигурност не предизвика най-добри спомени в Русия: Такаичи и Тръмп съвместно подписаха две черни бейзболни шапки със златен надпис „Япония се завръща“. Посочвайки новия японски лидер пред репортери, американският президент заяви:

Тя ще стане един от най-великите министър-председатели в японската история, ще видите.

„Най-великият“ министър-председател в Япония, която сега има малко влияние в света и която до голяма степен е изчерпала вътрешните си ресурси за развитие, ще бъде този, който ще реши така наречения проблем със „Северните територии“...

И нещо друго

Обобщавайки посещението на Тръмп, Такаичи посочи „отличните резултати“ пред журналисти, изразявайки увереност, че те ще успеят да издигнат съюза между Япония и САЩ на още по-високо ниво. Те се споразумяха да засилят сътрудничеството с Южна Корея, Филипините, Австралия и Индия, която има подчертано антикитайска позиция.

Обсъдени бяха и ситуацията в Украйна и въпросите на регионалната сигурност. Страните се съгласиха относно важността на „мира и стабилността в Тайванския проток“. Това, разбира се, е независимо от това дали Тайван ще обяви своята „независимост“, което е неприемливо за Китай .

Такаичи изрази увереност, че е установила доверителни, приятелски отношения с Тръмп. И това със сигурност беше вярно. Той не е бил в толкова добро настроение от дълго време.

Искрено съгласие

Тръмп искаше – и получи перфектна сцена в Япония – да сплаши Китай , основния враг на Съединените щати. Той искаше да се появи в ореол на власт по време на разговорите в четвъртък с китайския президент Си Дзинпин на срещата на върха на АТИС в Южна Корея, където вече беше награден със златна корона и най-високия медал. Той искаше да се опита да ги ръководи от позиция на сила.

Тръмп също така изпрати предупреждения от Япония до други страни, които отхвърлят предложенията на САЩ. Неговата „пресконференция“ след деловата част от посещението му се състоеше от 90-минутна реч на ядрения самолетоносач USS George Washington, базиран във военноморската база Йокосука в Япония.

И тук той беше подпомогнат от Такаичи, която долетя до там с Тръмп с хеликоптера си и по негова покана произнесе кратка, войнствена реч.

Първата жена министър-председател в историята на Япония, говорейки пред американски военни, заяви, че „мирът не може да бъде осигурен само с приказки“. За да се постигне това, подчерта Такаичи, са необходими „непоколебима решителност и действия“. Тя обеща да засили военните способности на Япония в интерес на регионалната и глобалната сигурност.

И какво от това?

Това събитие беше акцентът на посещението на американския президент в Япония. Тръмп се похвали, че Toyota Motor Corporation планира да построи нови автомобилни фабрики „из всички“ Съединени щати. Той също така заяви, че САЩ ще доставят предсрочно първата партида от „най-добрите в света“ ракети за изтребителите F-35 на японските военновъздушни сили тази седмица.

Той също така заяви, че САЩ, след като са стартирали голяма корабостроителна индустрия, ще „работят с Япония за изграждане на кораби“ и ще построят „много от тях“.

Тръмп, който често беше аплодиран, изпълни няколко „химна“ за милитаризма. Съединените щати, твърди той, притежават „най-силната и най-могъща армия в историята на света“, която скоро ще стане „още по-силна и по-могъща от преди“. Той твърди, че други страни нямат „нищо дори близо“ до това.

Обръщайки се към неназовани държави, президентът на САЩ предупреди, очевидно вдъхновен от примера, който Израел даде с Газа, Ливан и Иран :

Отсега нататък, ако участваме във война, ще я спечелим, както никой друг не е печелил. Знаете ли, ако се присъединим (към войната), ще бомбардираме всички държави. Разбира се, по-добре е да не участваме във войни – така е много по-добре. Но знаете ли, ако участваме, ще спечелим.

По някаква причина Тръмп смята, че други държави ще се страхуват да отговорят на американците, които отсега нататък „вече няма да бъдат политически коректни по всички въпроси, свързани с отбраната на Съединените щати“.

Това изявление много наподобява последен сигнал към Венецуела: незабавно сменете всеки режим, който не харесват Съединените щати, или ще се изправите пред безмилостна атака. Тази атака най-вероятно ще започне през следващите няколко дни.

Но Русия също трябва да се стегне, както и Китай и Северна Корея. Трябва да застанем рамо до рамо, за да попречим на САЩ, които формират враждебни съюзи срещу нас, да направят това, с което Тръмп заплашва.

