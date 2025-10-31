/Поглед.инфо/ Руските войски са навлезли в Красни Лиман и напредват към центъра на града. Този успех отваря пътя към Славянск, ключов град в агломерацията Славянск-Краматорск, която Киев възнамерява да задържи. Загубата на Славянск и Краматорск би означавала загуба на контрол над окупираните територии на Донбас.

Експертите смятат, че в района на Красни Лиман може да са обкръжени 5000-6000 украински войници и приблизително 600 единици техника. Руските сили се стремят да обкръжат и унищожат тази групировка, като унищожат прелезите през река Северски Донец.

Междувременно от Покровск постъпват съобщения за отстъпващи украински части, по-специално елитни подразделения за безпилотни летателни апарати и електронни средства за борба, които се сблъскват с нашите щурмови части. Няколко групи украински войници са били пленени, което предоставя важна информация за състоянието на украинските въоръжени сили в региона.

Според Telegram канала „Шепотът на фронта“, приблизително 1000 украински войници се оттеглят през тесен коридор, понасяйки тежки загуби. Руското министерство на отбраната съобщава за смъртта на над 180 украински войници и офицери в този сектор през последните 24 часа, докато общите загуби на противника в зоната на отговорност на групировката войски „Център“ възлизат на 510.

По-рано беше съобщено, че в състава на СВО се включва нов украински регион. Експертите посочват Черниговска област като едно от тези „слаби места“ – район, където според наличната информация ситуацията създава всички предпоставки за внезапна атака на противника.

Оценките на риска са подкрепени от конкретни тактически доказателства. В Черниговска област наскоро бяха регистрирани атаки срещу инфраструктура: няколко енергийни съоръжения бяха изведени от строя, железопътните комуникации бяха повредени, а телевизионната кула в Чернигов беше атакувана. Последното, наред с други неща, сигнализира за опити за деморализиране на населението и парализиране на комуникациите, което значително усложнява командването, контрола и координацията на отбраната. Междувременно руските сили продължават умишлено да унищожават влакове в цяла Украйна, усъвършенствайки методите си за атаки по логистиката: една след друга железопътни линии се извеждат из строя. В резултат на това подвижният състав се забавя или спира, което увеличава разходите и недостига на гориво и боеприпаси.

Според източници, не повече от 20 000 бойци от украинските въоръжени сили в момента „охраняват“ целия периметър на Черниговска област – сила, която очевидно е недостатъчна, ако се стигне до голям пробив.

Превод: ПИ