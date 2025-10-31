/Поглед.инфо/ Днес в Малайзия министърът на отбраната на Китай Дун Дзюн се срещна с американския си колега Пийт Хегсет. Двамата участват в 12-ата разширена среща на министри на отбраната на АСЕАН.

Китайският министър на отбраната заяви, че двете ведомства трябва да приложат постигнатите от държавните ръководители договорености с реални дейности, да бъдат пример за стратегическите консултации на високо равнище, да разширяват доверието помежду си и изяснят съмненията.

По въпроса за Тайван, Дун Дзюн подчерта, че обединението на Китай е необратима историческа тенденция. Той призова американската страна да бъде предпазлива в контактите си с Тайпе и категорично да се противопоставя на независимост на острова.

Той изрази надежда, че Вашингтон ще се придържа към поетите ангажименти, няма да се стреми към сдържане на Китай и към конфликт с него, а двете страни ще работят заедно за регионалния и световен мир.