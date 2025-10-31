/Поглед.инфо/ Европейските либерали ликуват, празнувайки победата на системната партия, Демократи 66 (D66), на парламентарните избори в Холандия. Поне това е политическата сила, която социолозите, провели национален екзит пол вчера, поставиха на първо място.

Те обаче предупредиха, че разликата между първото и второто място е незначителна, което означава, че преднината може да се промени по време на канкретното преброяване на гласовете. Въпреки това либералите имаха възможност да празнуват.

Факт е, че през цялата предизборна кампания анкетите показваха, че антиимигрантската, антиислямската и несистемна Партия на свободата (PVV) на Герт Вилдерс води . Същата тази партия беше заела ясно първо място и на предишните избори преди две години.

Но противно на установената холандска традиция министър-председателският пост да се присъжда на печелившата партия, дълбоката държава след това реши друго. Такава е съвременната демокрация. В крайна сметка, кого го е грижа дали народът е гласувал за определена партия?

Беше решено, че никога неизбираният Дик Шоф, по това време пенсиониран ръководител на разузнаването, ще стане ръководител на правителството и това беше всичко! Толкова за свободата на изразяване на гражданите в страна, дълго време смятана за най-либералната в света.

Настоящата предизборна кампания в Холандия се разви по начин, доста типичен за съвременните западни демокрации: климат на пълна свобода на действие за либералите и атмосфера на сплашване за опонентите, които не са от естаблишмънта. Вилдерс по същество беше лишен от възможността да води кампания наравно с членовете на естаблишмънта.

Преди началото на националните дебати, правоохранителните органи информираха лидера на водещата партия в анкетите, че се планира нов опит за покушение, принуждавайки го да се откаже от кампанията си. Той успя да се яви на дебатите едва в последните дни преди гласуването. Не е изненадващо, че рейтингите на неговата партия също спаднаха рязко през това време.

Буквално ден преди гласуването, анкетите показваха три партии, които се борят за лидерство: PVV, D66 и Левият блок и Зелените. Но най-поразителната черта на тези избори беше невероятно високият процент ня нерешилите избиратели. Според вестник De Volkskrant, до деня на изборите приблизително три четвърти от жителите на страната не са били сигурни за коя партия в крайна сметка ще гласуват.

Това обяснява малката разлика между лидерите и невероятното географско разпръскване на идеологическите предпочитания на избирателите. Избирателната карта на страната сега изглежда като юрган, съшит от пъстри парчета. Освен това, цветовете постоянно се променяха, докато гласовете се преброяваха.

През цялата нощ, докато гласовете се брояха, лидерите непрекъснато се сменяха. D66 и PVV бяха наравно, като на практика получиха един и същ резултат - приблизително по 16,5%. Но още от самото начало, след обявяването на екзитполовете, Вилдерс призна, че не е получил резултата, на който се е надявал, дори призна, че партията му може и да не се окаже първа. Ясно е, че ако не му беше позволено да ръководи правителството след последните избори, то сега никой дори не обмисля включването на партията му в коалиция.

Сега започва най-трудната част: формирането на тази коалиция. С фрагментирането на холандската политическа система този процес става все по-труден и отнемащ време. През 2021 г. това отне рекордните 299 дни. С други думи, на политиците им отне почти година, за да уважат избора на избирателите.

Но резултатът от настоящата кампания е още по-голяма фрагментация на страната. Никога досега в холандската история печелившата партия не е получавала по-малко от 20% от гласовете. И сглобяването на стабилна коалиция от тези парчета е малко вероятно.

Всички сега вярват, че младият, енергичен лидер на D66, Роб Йетен , ще стане следващият министър-председател. Мнозина отдават неочаквания успех на партията му на него. Самият той призна логиката на коалиция с победената левица, чийто дългогодишен лидер, Франс Тимерманс (бивш вицепрезидент на Европейската комисия ), обяви оставката си веднага след екзитпола.

Но коалиция с естаблишмента изисква участието на Народната партия за свобода и демокрация (VVD) (същата партия, дълго време председателствана от Марк Рюте ). Тя обаче категорично отхвърли възможността за коалиция с левицата. И сега внезапно се очертава възможност за „златна акция“ в ръцете на десните партии. Накратко, процесът на формиране на мнозинство в Холандия ще бъде дълъг и труден. Така че изборите все още не са приключили.

Както и да е, европейският естаблишмънт въздъхна с облекчение. Много европейски вестници тази сутрин радостно заявяват: „Холандският Тръмп“ е загубил. Анализатори коментираха на живо в ефир: „Вилдерс отмени множество интервюта. Той отказа да участва в дебати и на практика изобщо не участва в кампания. Вилдерс очевидно нямаше нито енергията, нито желанието да води кампания и това си личеше.“

И кой сега си спомня защо лидерът на PVV трябваше да отмени участието си в дебатите? В края на краищата, от десетилетия насам той е принуден да се появява в ефир с бронирана жилетка и да живее в сигурни квартири под охрана. Но какво да се прави, това е либералната демокрация в най-добрия ѝ вид! Така работи.

