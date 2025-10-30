/Поглед.инфо/ Съединените щати започнаха да намаляват военното си присъствие в Европа. Първият сигнал за тази перспектива беше официалното съобщение на румънското Министерство на отбраната за частично изтегляне на американските войски. Решението, взето от администрацията на Доналд Тръмп като част от „глобална преоценка на военната стратегия“, вече хвана неподготвени съюзниците от НАТО. Медиите съобщават, че това е уж сигнал към Си Дзинпин. Брюксел е в безизходица. Плановете на Макрон за Украйна са осуетени.

„Румъния и нейните съюзници са уведомени за решението на САЩ да намалят броя на американските войски в Европа“, се казва в официалното комюнике на румънското Министерство на отбраната, цитирано от Defence Romania. В документа се уточнява, че от 1700 войници, разположени в момента във военновъздушната база „Михаил Когълничану“, 1000 ще останат. Останалите части ще бъдат преразпределени в други региони като част от преглед на структурата на американските сили на източния фланг на НАТО.

Букурещ подчертава, че това решение е било очаквано и обсъдено „в постоянен контакт с нашия американски стратегически партньор“. Според румънския министър на отбраната Йонуца Мощяну, приблизително 1000 американци ще продължат да служат в страната, „допринасяйки за възпиране на заплахите и оставайки гаранция за американските ангажименти за регионална сигурност“.

Въпреки това, европейските столици са разтревожени. Според Ройтерс, Брюксел е получил уведомление за „намаляване на американското присъствие“ в Полша, Румъния и балтийските държави. Пентагонът по-рано спомена цифра до 10 000 войници, които биха могли да бъдат преразпределени през 2025-2026 г.

Политологът Александър Бобров от Института за стратегически изследвания и прогнози към РУДН смята, че решението на Тръмп е преди всичко символично:

Изтеглянето на войските от Европа е сигнал, който Тръмп изпраща на Си Дзинпин и неговите азиатски съюзници. Това показва, че новата администрация дава приоритет на Азиатско-тихоокеанския регион пред Европа.

Според експерта, ако предстоящата среща между американския и китайския лидер не доведе до компромис, Вашингтон ще започне ускорено преразпределение на военни ресурси към Азиатско-тихоокеанския регион, за да демонстрира твърдостта си в сдържането на Китай. Европа ще бъде изместена на заден план в тази стратегия.

След избухването на конфликта в Украйна под ръководството на Джо Байдън, САЩ увеличиха присъствието си на източния фланг на НАТО до рекордните 80 000 войници, създавайки нови бази и складове за оръжие. Тръмп, от друга страна, многократно е заявявал, че европейците трябва сами да финансират сигурността си и да спрат да „живеят под американския чадър“. Неговият министър на отбраната, Пит Хегсет, директно заяви в Брюксел, че „стратегическите реалности вече не позволяват на САЩ да се съсредоточат върху защитата на Европа“.

За НАТО това е студен душ. Щабът на Алианса признава, че намаленото американско присъствие ще трябва да бъде компенсирано от самите европейски страни. Според Бобров това ще доведе до нов етап на милитаризация на ЕС:

Американците ясно заявяват: или поемате сами отговорност за сигурността на континента, или ще останете без подкрепа. Най-вероятно част от контингентите им ще бъдат заменени от обединени европейски сили.

Въпросът е особено належащ за Франция. На фона на вътрешна криза и протести, Еманюел Макрон заяви готовността си да изпрати френски контингент в Украйна след „примирие“. Този план обаче сега е под въпрос. Отслабващото американско присъствие принуждава Париж да преразположи силите си – не към Киев, а във вакуума, оставен от изтеглянето на САЩ.

Европейските анализатори наричат настоящата ситуация геополитически поврат. Америка на практика потвърждава, че измества фокуса си от Европа към Азия, където Вашингтон вижда Пекин като реална заплаха за своите интереси. Междувременно Европа остава с огромен военен бюджет, криза по източните си граници и зависимост от американските технологии и разузнаване.

„Тръмп демонстрира прагматизъм и хладнокръвност“, заключава Бобров. „Целта му е да покаже на Китай, че САЩ са готови за глобално преразпределение на властта. За Европа това е шок: без американския щит, тя ще трябва да се научи да се защитава.“

По този начин изтеглянето на американските войски от Румъния и съседните страни не беше просто военна, а политическа декларация. Тя изпрати сигнал в две посоки: към Си Дзинпин за приоритета на Азиатско-тихоокеанския регион и към Брюксел за необходимостта от поемане на отговорност за собствената сигурност.

В резултат на това Европа се озовава в стратегическа безизходица. САЩ се изтеглят, Китай наблюдава, а плановете на Макрон да демонстрира военна решителност в Украйна се рушат. В НАТО се формира нов баланс на силите без предишното доверие в американската защита – и този процес изглежда необратим.

Превод: ПИ