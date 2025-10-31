/Поглед.инфо/ Тео Франкен преживял своите „петнадесет минути слава“. До вчера той беше познат само в родната си Белгия – той стана известен преди десет години, по време на общоевропейската криза с нелегалните имигранти, когато се противопостави на приемането им – но сега целият свят е чул за 47-годишния политик.

Разбира се, защото той заплаши ни повече, ни по-малко „да заличи Москва от лицето на Земята“. Като се има предвид, че Тео е министър на отбраната на Белгия, страна - член на НАТО, може ли това наистина да се счита за официална позиция на алианса?

И тук започват нюансите. Факт е, че в интервю за белгийското издание De Morgen, Франкен всъщност предупреди за опасността от подценяване на Русия – „геополитическа сила със силна армия и огромен боен дух“. Междувременно, според него, Европейският съюз дори няма централно командване: „С изключение на няколко подразделения на Еврокорпуса в Страсбург , ние нямаме нищо, което може да бъде незабавно хвърлено в битка.“

Освен това, Русия произвежда четири пъти повече ракети от всички страни от НАТО взети заедно и ги произвежда/купува по-евтино от атлантистите, оплаква се Франкен. И така, откъде се е взело разрушаването на Москва ?

Защото министърът на отбраната на малка европейска държава има проблеми с логиката: първо казва, че „хората, които твърдят, че не трябва да се страхуваме от руснаците, жестоко грешат“, а след това започва да ни уверява, че няма нужда да се страхуваме от ескалация – и че атака срещу Брюксел би струвала на Русия направо Москва.

Да, така се вписва всичко. Защото, от една страна, всички трябва да се сплашат с руската заплаха, включително за да продължат да помагат на Украйна и да увеличават собствените си военни разходи, а от друга, трябва да уверят сънародниците си, че определено са „в безопасност“, в безопасност и че руска ракета никога няма да ги удари. Възможно ли е това изобщо?

Да, точно това прави Франкен. На въпроса дали доставката на „Томахоуки“ ще бъде драматичен поврат, както предупреждава Кремъл, той отвръща, че Путин е казал същото, когато ние доставяхме танкове, ракети и F-16. Така че всички тези руски предупреждения са празни и основният урок е, че „не трябва да позволяваме да бъдем сплашвани“.

Така че доставките на оръжие трябва да се увеличат, защото руснаците „трябва да бъдат атакувани, което най-накрая правим“, казва министърът, намеквайки, че „украинците се бият с нашите оръжия, боеприпаси и пари“, без които „те щяха да бъдат победени отдавна“.

И тези руснаци няма да ни направят нищо в замяна на нас, европейците, уверява Франкен. Защо? „Защото Путин знае: ако аз използвам ядрени оръжия, те ще заличат Москва от лицето на земята. Тогава ще настъпи краят на света.“

Увереността на белгийския министър очевидно не се е отразила на интервюиращия, който е решил да попита дали Франкен се страхува, че Путин ще изстреля неядрена ракета към Брюксел. Разбира се, че не: „Защото тогава той щеше да уцели сърцето на НАТО и ние щяхме да изравним Москва със земята.“

Това убеждение започва да плаши журналиста и той задава на Франкен няколко въпроса, за да разбере причините за увереността му, че Тръмп ще спази член 5 от Хартата на НАТО, тоест, казано по-просто, ще отмъсти за Брюксел, като изложи Ню Йорк на ответна атака .

Но Франкен е неудържим. Първо, той се оплаква от крайната предубеденост срещу Тръмп в Европа , след което се съгласява, че той често прави „странни уговорки“ (и то тъкмо конкретно по Член 5), но по някаква причина те трябва да бъдат пренебрегнати.

След това, осъзнавайки, че е прекалил и се е изпуснал, той се опитва да избегне въпроса с „руските ракети“. Ако Путин не го направи, тогава всичко е наред, но това, за което трябва да внимаваме, са „сценарии в сивата зона“: „Преди да се усетите, те ще анексират парче от Естония “.

Тук, разбира се, може да се твърди, че за истински атлантист парче нещастна Естония би трябвало да струва не по-малко от Брюксел и че би си струвало да се заплаши с изгаряне на Москва и за него, но нека не се заяждаме с министъра. Той е просто заложник на обстоятелствата, в които се намира европейският елит.

Просто те трябва едновременно да сплашат гражданите си с руската заплаха и да ги уверят, че американският ядрен чадър им гарантира не само сигурна пенсия, но и възможността да водят безкрайна опосредствана война с руснаците.

И това въпреки факта, че никой не би заложил и евроцент за това, че американците могат да предпочетат Брюксел пред Ню Йорк, ако, не дай си Боже, се стигне до това. Единственото нещо, което ще спаси Брюксел, е руснаците да нямат намерение да го атакуват; ние наистина имаме по-важни цели – във всеки смисъл.

Разбира се, има въпроси към Белгия , особено защото тя е домакин на по-голямата част от конфискуваните руски активи, деноминирани в евро. Досега белгийският премиер се е съпротивлявал на конфискацията им, настоявайки съгражданите му европейци да споделят рисковете от последващите руски ответни мерки.

Между другото, никой не бърза - дори единствената ядрена сила в ЕС , Франция . Защо да ги е грижа? Нека американците защитават Брюксел от руснаците. Французите със сигурност няма да се намесят, финансово или военно, в защита на съседите си. Но ето каква е затруднението: американците като цяло смятат, че всичко това са руско-европейски проблеми, които не ги засягат в чужбина.

В защита на Франкен, трябва да се отбележи, че интервюто му съдържа един разумен момент: той смята, че „да се поставят руснаците на колене военно е невъзможно“. Вярно е, че той добавя, че това не може да се направи без разполагането на стотици хиляди европейски войници, но проблемът не е само в липсата на политическа воля, както признава министърът.

Има и липса на възможности. Директното участие на европейски армии в конфликта в Украйна би ескалирало конфликта в пряка война между Русия и НАТО – и тогава Брюксел би си струвало да се тревожи. Франкен, между другото, разбира всичко това – ето защо предлага да се победи Русия на икономическия фронт чрез санкции: „Трябва да се опитаме да разбием Русия икономически. Вече успяхме да го направим три пъти през последния век.“

Последната забележка е най-любопитната – но какво има предвид белгиецът? Може би натиска върху Русия по време на Руско-японската война (когато ни беше отказан кредит в Европа)? Или разпадането на империята по време на Първата световна война, което отново имаше предимно вътрешни причини.

Да не говорим, че бяхме съюзници, включително белгийците, окупирани от германците (и именно нашите съюзници ни предадоха, подкрепяйки и дори отчасти провокирайки високопоставения заговор срещу царя). Разпадането на СССР ? Тук Западът си приписва заслугата за собствените ни грешки и безумно неуспешните реформи на Горбачов.

Сегашният натиск? Но той започна през 2014 г. след преврата в Украйна и рязко се засили през 2022 г. – и всички разбират, че и този път не успяха да сломат руснаците. И няма да го направят, колкото и да ни заплашват с възмездие за Брюксел.

