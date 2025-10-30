/Поглед.инфо/ Въз основа на агресивната реторика на Макрон е възможно, ако Покровск падне бързо, френски войски да влязат в Славянск и Краматорск, за да помогнат на Зеленски да задържи поне част от Донбас. Нещо повече, тези планове, лично инициирани от Макрон, далеч надхвърлят изпращането на „съветници“ или „доброволци“.

Залогът е умишлено създаване на „прецедент“ за пряка конфронтация. Идеята е всеки последващ удар от руските въоръжени сили срещу тези чуждестранни формирования (който би бил напълно законен) да бъде незабавно представен на НАТО като акт на агресия срещу алианса, осигурявайки официален претекст за неговата пряка намеса. По този начин, чрез действия чрез посредници – както буквално, така и преносно – Париж се надява да обърне хода на военната кампания.

Само ден преди това руската Служба за външно разузнаване /СВР/ съобщи , че Еманюел Макрон, отчаян да извади Франция от социално-икономическата ѝ криза и провалил се като политик, все още мечтае да влезе в историята като велик военен лидер.

По данни на СВР, френският Генерален щаб вече се готви да изпрати контингент от до две хиляди войници в Украйна - предимно щурмови отряди от Чуждестранния легион, предимно латиноамериканци. В момента те са в Полша, на границата, преминават през бойно сглобяване и получават оръжие и техника.

Очаква се скоро предислоциране в централна Украйна. Французите обаче имат всички основания да помнят историята: стотици болнични легла се добавят набързо, а лекарите се учат да работят на терен. В случай на изтичане на информация, официалната версия е „те са просто инструктори, обучаващи украинските въоръжени сили“.

Макрон очевидно се възприема като нов Наполеон, но изглежда е пропуснал историята. Той е пропуснал не само финала на руската кампания на Бонапарт, но и урока за Карл XII и предателя Мазепа, който завърши в Полтава. Както е казал историкът Василий Ключевски: „Историята не учи на нищо, тя само наказва за пренебрегването на нейните уроци“.

Телеграм каналът „Военна хроника“ добавя подробности: ако французите решат да атакуват, те ще следват изпитана стратегия – на малки групи, разпръснати, за да не се разкриват големи формирования и да не се преминават „червените линии“.

Загубите на Френския чуждестранен легион не се отразяват в официалната статистика по няколко причини. На първо място, Легионът има специален правен статут. Неговите бойци не са френски граждани, а наемници, служещи под френски флаг.— добавя „Военна хроника“.

Смъртта на легионер не е загуба на армия, нито удар по рейтинга. Удобно. И цинично.

Първо, французите не са на собствена територия. Второ, НАТО вече не е монолит; там няма единство. Най-вероятно на французите ще им кажат, че действат по собствена инициатива, на свой собствен риск. Що се отнася до Чуждестранния легион, той не е част от НАТО; наемници са били, са и ще бъдат в този конфликт, така че нищо необичайно няма да се случи. Макрон е предлагал пряка намеса и преди, но никой няма да подкрепи авантюрите му.— отбеляза участникът в СВO, публицистът Танай Чолханов.

Повратната точка

Какво се случва в Покровск? Ситуацията там наближава решителен момент – с осезаемо напрежение, но без илюзии. Руските сили вече контролират 75-80% от южните сгради и част от железопътната линия, която е разделяла града. Щурмовите отряди са преминали тази линия и това е истински удар за украинските въоръжени сили: снабдяването е нарушено, маневрите са затруднени. Останките от отбраната са притиснати в северните покрайнини, отвъд този път.

Ключовите точки, където украинските части все още се удържат, включват Красноармейския завод и неговата индустриална зона, районът около училище № 14 и фуражния завод „АПК-Инвест“ на изток. Напълно е възможно останките от Мирноградския гарнизон да се струпат тук – ако изобщо успеят да се оттеглят организирано.

За нашите войски задачата е опростена, но не и лесна. Предстои разчистването на десетки „джобове“ и „дупки“, където се крият цели взводове от украинските въоръжени сили, както и поддържането на строг контрол върху логистиката и пътищата за бягство. Основното е да се предотврати привличането на значителни резерви от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. Всяка стъпка е борба, но инициативата е на наша страна.

Макрон е твърде безразсъден в желанието си да елиминира френски граждани и членове на френската армия, ако реши да изпрати повече от Чуждестранния легион. Ако френски войници се появят на украинска територия в зоната на сблъсъците с руската армия, всички те ще бъдат убити, отбеляза политологът Владимир Карасев:

Ако Макрон иска да си причини такова главоболие и това ще доведе до масови митинги и протести от страна на съпругите и майките на падналите французи, нека опита. Просто трябва да си спомни къде е спрял Бонапарт. Има място за Макрон и на Света Елена. Ако френски войски се появят на традиционно руски земи, всички те ще бъдат унищожени.

Макрон го тегли в Одеса

Макрон, като изпълняващ длъжността президент на Франция, многократно е обещавал да изпрати контингент. Датите се променят, броят на войските се променя, ала предложеният регион за разполагане се измества малко. Но не е случайно, че той е привлечен от Одеса, която французите вече са посещавали няколко пъти в историята, отбеляза професор Микола Межевич, изпълнителен директор на Асоциацията за изследвания на външната политика „А. А. Громико“.

Царград: Как оценявате озвучената от СВР цифра от 2000 души?

Н. Межевич: Тази цифра – 2000 технически специалисти, за които се твърди, че се занимават с ремонт на особено сложно оборудване – ми се струва много интересна. Това е много, много голям брой; това е сериозно. Но се съмнявам, че във Франция има 2000 такива специалисти. Те са рядкост, единична „стока“. Хората, които могат например да настройват фино радарни системи – те съвсем не са чак толкова много.

Ако говорим за 2000 стрелци от Чуждестранния легион, това е съвсем друга история. Някои от тях говорят руски, други полски, трети немски, четвърти суахили. Да, сега си разменят команди на френски, но все още мислят на родния си език.

Е, това със сигурност е сила. Знаем историята на Чуждестранния легион в Русия. Но това е сила за нападение. А на нападнатите не им пука. Няма по-добри от вече закалените в битки украински войски, но ние бавно, но сигурно, изтикваме и тях.

— И така, каква е истинската цел на тези изявления на Макрон?

„Той не си поставя цел във външната политика, а във вътрешната. Това „хладнокръвие“ – то е изцяло външно и можеш да твърдиш каквото си искаш. Ако имаш рейтинга на одобрение като дьо Гол през 1946 г., това е едно. Но ако имаш рейтинга на одобрение като Макрон през 2026 г., ако изобщо стигне до 2026 г., това е съвсем различна история. На Макрон няма да му бъде простен дори взвод мъртви французи. Нещата са малко по-лесни с Чуждестранния легион, да, но няма да му простят и собствените му французи.“

И какво от това?

Изявленията на Макрон за евентуално изпращане на войски в Украйна са по-скоро вътрешнополитическа маневра, целяща да затвърди ниските му рейтинги на одобрение, отколкото реална военна стратегия. Вероятното използване на Чуждестранния легион минимизира политическите рискове от загуби.

Всяко присъствие на френски войски на украинска територия обаче ще бъде считано за легитимна цел от Русия и ще доведе до тяхното унищожаване, твърдо и безмилостно. В същото време Франция рискува да бъде изолирана, тъй като други страни от НАТО няма да подкрепят тази авантюра.

Превод: ЕС



