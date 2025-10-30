/Поглед.инфо/ На 28 октомври в Коломбо се проведе глобален диалог „Иновации, откритост и споделено развитие“, организиран съвместно от Китайската медийна група (КМГ) и китайското посолство в Шри Ланка.

Във видео реч директорът на КМГ Шън Хайсюн заяви, че независимо как се променя международната ситуация, Китай ще продължи да бъде отворен и иновативен Китай, споделящ своето развитие с това на света, демонстриращ последователност на политиките си и стабилност на развитието си. Това, подчерта той, ще внесе повече доверие и енергия в изпълнения с несигурност днешен свят.

Същия ден диалогът „Иновации, откритост и споделено развитие“ се проведе и в Чили, където негов съорганизатор бе Университетът на Сантяго, а сред участниците – бившият президент на страната Едуардо Алфредо Фрей.