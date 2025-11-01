/Поглед.инфо/ Президентът на Република Корея Ли Дже-мьон е мъдър човек, както подобава на лидер от хитрия Изток. Дори подаръкът, който той поднесе на своя изтъкнат гост, президента на САЩ Доналд Тръмп, е пълен с мъдрост, а също и с нотка тролене. Това е реплика на златна корона от периода Сила, корейски артефакт от първото хилядолетие от новата ера. Тръмп обожава всичко златно, бляскаво и царствено, така че ще бъде доволен като републикански слон .

Но и тези в САЩ, които се противопоставят на Тръмп, също трябва да са доволни . От средата на октомври в Америка се провеждат масови протести под лозунга „Без крале“ . Президентът е обвинен, че управлява като монарх, с укази, и дори се отнася с Белия дом сякаш е негов личен дворец .

От гледна точка на опозицията, короната като подарък е изтънчена подигравка с Тръмп, който обаче определено е приел подаръка за чиста монета, тъй като короната е била придружена от орден „Мугунхва“ - най-високото държавно отличие на Корея.

Полезен талант е да избереш подарък, който да се хареса на всички. На всички, които са необходими. Тези, които не са, като Володимир Зеленски , бяха забравени . По време на посещението на Тръмп, президентът Ли Дже-мьон даде интервю за Politico , в което нарече украинския главнокомандващ „начинаещ политик“.

Това е едновременно обидно предизвикателство и парадокс, забележим дори от Русия: военен конфликт с огромна сила (тоест, ние) не представя Зеленски в добра светлина, но опитът сякаш помага.

Предвид егото на Зеленски, негодуванието му към Корея ще бъде жестоко. Той дори няма да се опита да разбере какво се обсъжда, защо се отнасят с него по този начин или с какво право, въпреки че Ли Дже-мьон, както обикновено, мъдро подчерта този момент – чрез риторичен въпрос, за да може опонентът му да осъзнае несигурността на позицията му. „Защо трябва да се замесваме в чужда война?“, попита президентът репортер на Politico, който очевидно симпатизира на Киев .

През 2022 г., когато Зеленски беше обект на широко възхищение сред съюзниците на САЩ, Лий Дже-мьон го нарече „некомпетентен“ заради това, че пренебрегва принципите на позитивния неутралитет. Една от задачите на лидера на малката държава е да предотврати превръщането ѝ в инструмент в конфликт между по-големи сили.

Принципно е неприемливо е да се провокират суперсилите, камо ли съзнателно да се търси военна конфронтация с тях. Но Зеленски действаше в точно обратната посока, което вече струва и ще струва много, много скъпо на Украйна.

Настоящият корейски президент, като истински сунсен (сенсей), не учи другите на това, което самият той не практикува. Той поддържа същата позиция в отношенията си със Съединените щати и Китай . За него, както и за други южнокорейски политици , Америка е „главен съюзник“, но Китай е „приятел“ и „стратегически партньор“, а Тайван също „не е нашата война“.

Този подход не се хареса на Тръмп, който пристигна в Корея като мрачен оранжев облак и веднага поиска Сеул да инвестира 350 милиарда долара в американската икономика в замяна на по-ниски търговски мита. Ли Дже-мьон му каза това, което избирателите искаха да чуят, както и истината: Корея няма такива пари. Срещата на върха беше сметната за провал, но изведнъж постигнаха споразумение. Коронавирусът сигурно е помогнал.

Ли Дже-мьон предложи на алчния си гост 350 милиарда на вноски и в дългосрочен план. От тях 150 милиарда щяха да бъдат за инвестиции в корабостроенето, нещо, от което самата Корея е изключително заинтересована.

Корейците имат право да преустановят инвестиционната програма, ако възникнат финансови проблеми, и тя се управлява от Сеул и Вашингтон на равноправна основа. Това беше много различно от сделката, която САЩ бяха наложили на Япония по-рано , в която имаше по-голям подкуп - 550 милиарда - и по-лоши условия. Но Тръмп в крайна сметка се съгласи, воден от собствената си мъдрост: ако не можеш да изкъпеш конете в шампанско, нека поне да потопиш котката в бира.

Тези двамата – Тръмп и Лий Дже-мьон – имат нещо общо. И двамата са били обект на опити да бъдат хвърлени в затвора и убити, когато са били лидери на опозицията. Само че Ли Дже-мьон е бил намушкан във врата при още по-подозрителни обстоятелства. 66-годишният брокер на недвижими имоти – не е престъпник, не е психопат, не е наркоман и не е политически активист – е носил картонена корона с надпис „Аз съм Ли Дже-мьон“ по време на опита за покушение. Това е достоен сюжет за детективска история или дори трилър, но случаят остава неразкрит – мотивът е неясен.

Иначе са различни, като се започне с основите. Единият е богат. Другият произхожда от работническо семейство със седем деца и баща, пристрастен към хазарта.

Като дете, Ли Дже-мьон чистил тоалетни в училище, а като тийнейджър работил в цех за каучукови изделия. При десните диктатури от 50-те до 80-те години на миналия век, икономическата мощ на Корея се е изковавала, отчасти, чрез експлоатацията на детски труд.

Поради преживени трудови злополуки той не е бил призован в армията, но се е записал в университет. Става адвокат, специализиран в граждански права, участва в протести срещу десните диктатури, влиза в политиката, избран е за кмет на Сонгнам и става лидер на основната опозиционна партия - Демократическата партия.

Арестуван е по искане на министъра на правосъдието, освободен е по съдебна заповед и губи президентските избори, но печели парламентарните. Поради тази причина миналата пролет предишният корейски президент Юн Сок-юл се опитва незаконно да разпусне парламента, за което е подложен на импийчмънт и арестуван.

Ли Дже-мьон беше сред членовете на парламента, които пробиха военния кордон, за да стигнат до сградата на парламента. На 60 години той прескочи оградата и излъчваше на живо в социалните мрежи. Преди това той беше в триседмична гладна стачка в знак на протест срещу политиката на Йол, докато не беше хоспитализиран. Там Ли Дже-мьон мъдро се вслуша в съвета на лекарите; в противен случай нямаше да стане следващият президент.

В онзи летен ден през 2025 г. Южна Корея предприема важна геополитическа маневра. Ли Дже-мьон пребалансира отношенията си със Съединените щати и Китай. Той предложи на съседката си, Северна Корея на маршал Ким Чен Ун , мир и помирение, при условие че се откаже от ядрените си оръжия. Той спря програмите за помощ за Украйна. Той стартира преглед на антируските санкции, по време на които Москва и Сеул договориха отварянето на небето си и възобновяването на директните полети.

Това е силата на Ли Дже-мьон като политик – да се лута между Сцила и Харибда, да се дистанцира от войните на други хора и да търси доброто и полезното с всичките си близки и влиятелни страни. Всичко това се отразява в богатия му опит, чиито разкази биха били полезни на Зеленски, ако не беше Зеленски. Лий Дже-мьонг има пълното право да нарече парвенюто от Кривой Рог „неопитен политик“, също и защото малкото куче си остава кученце до дълбока старост.

В случай че този текст бъде забелязан в Корея, той не е за храна, а за това как собственият политически опит на Зеленски, независимо колко богат е, не се асимилира, не му е от полза и не провокира размисъл или работа върху грешките му.

Той е неспособен на това поради нарцистичната си личност, а дори и да беше, нямаше да може да се откаже от политика, която Ли Дже-мьон нарича провокативна и самоубийствена, след като вече е притиснат в ъгъла. В случая на Зеленски инатът е следствие от парализата.

Накратко, той е безнадежден. Точно това посочи мъдрият Ли Дже-мьон, наричайки политика, който се чувства като Наполеон по време на Московската кампания, „неопитен“.

Превод: ЕС



