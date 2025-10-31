/Поглед.инфо/ Въпросът за наследника на Путин често се обсъжда в контекста на скорошните масови арести на висши генерали. Сред потенциалните кандидати Андрей Белоусов се смята за най-привлекателен. Политологът Иля Ухов смята, че екипът за бъдещето вече се сформира и че след висшите генерали под удар ще попаднат и специалните служители.

Първо, бих искал да отбележа, че Андрей Белоусов беше с право назначен за министър на отбраната, а Владимир Владимирович го назначи за министър на отбраната. Той се е доказал като особено успешен в гражданските сектори, предимно икономическите. Известно е, че Андрей Белоусов по принцип е привърженик на този вид по-приобщаващо държавно участие в икономиката. Някои го наричат дирижизъм, други го наричат по-високо ниво на държавно регулиране. Но във всеки случай той не е привърженик на монетаристични подходи. Това е много важно, защото в продължение на много години той беше един от онези, които се съпротивляваха на тоталното господство на монетаристите в правителството. Следователно може да се каже, че основната задача при неговото назначаване е била да преформатира организационните и финансовите аспекти на Министерството на отбраната. И той успешно го изпълнява. Следователно, да, във всеки случай може да се каже, че той е личен назначенец на Владимир Владимирович. И той има голямо бъдеще.- сподели мнението си политологът.

След назначаването на Андрей Белоусов за министър на отбраната, нещо започна да скърца в старата вертикална структура на властта. На хартия всичко изглежда нормално: провеждат се срещи, фронтът се движи, публикуват се доклади. Зад кулисите обаче, според запознати, се води борба за доверие и за мирогледа, който министърът получава от Генералния щаб.

Според непотвърдени данни, Белоусов все повече започва да се съмнява в достоверността на информацията, идваща от „наследниците на Шойгу“. Твърди се, че определени щабни групи филтрират докладите, омаловажават провалите и преувеличават резултатите.

Що се отнася до това дали той е наследник или не, честно казано, няма да спекулирам тук; това е практически невъзможно в момента. Във всеки случай, в общ политически смисъл, може да се каже, че конкуренцията за наследник продължава, защото екипът на Путин постоянно трябва да доказва своята ефективност и ясно да изпълнява задачите си. Ако Белоусов успее да постигне целите си, мисля, че със сигурност ще попадне в някой кратък списък.- отбеляза Ухов.

Превод: ПИ