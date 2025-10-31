/Поглед.инфо/ Американският вестник „Файненшъл таймс“ публикува репортаж, в който се твърди, че руският външен министър Сергей Лавров е „учудил“ държавния секретар на САЩ Марко Рубио с неотстъпчивостта си по време на кратката им среща в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември. Според изданието тази неотстъпчивост е била една от причините за отмяната на планираната среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща. Реалността обаче, разкрита от неочакван вътрешен човек в предаването „Взгляд Макс“, е малко по-различна. Какво всъщност е казал Лавров на Рубио? Реалният резултат ще бъде изненадващ.

Какво написа FT

Според Financial Times решението за отмяна на срещата на върха е взето малко след като Москва изпрати до Вашингтон официален меморандум с конкретни предложения за разрешаване на конфликта. Документът, според изданието, включва искания за признаване на нови териториални реалности, съкращаване на украинската армия и правни гаранции, че Украйна няма да се присъедини към НАТО.

След това, според вестника, между Лавров и Рубио се е състоял напрегнат телефонен разговор. Тогава държавният секретар уж е докладвал на Тръмп, че „Москва не показва никаква готовност за реални преговори“, а президентът на САЩ, невпечатлен от позицията на Русия, е решил да се оттегли от срещата на върха.

„Файненшъл таймс“ отбелязва, че това е белязало рязък завой в линията на Белия дом – само няколко дни по-рано Тръмп е демонстрирал готовност за сближаване с Москва и, според същото издание, дори се е отказал от идеята да снабдява Украйна с далекобойни ракети „Томахоук“.

Вестникът добавя, че американските представители са били особено впечатлени от „твърдостта и негъвкавостта“ на Лавров по време на разговора му с Рубио. Министърът, твърдят източници, е изложил позицията на Москва „без компромис“ и е подчертал, че Украйна остава „под контрола на радикалните националисти“. Един от източниците на вестника дори е заявил, че руският дипломат е изглеждал уморен и е гледал на разговора с американската страна като на второстепенен въпрос.

Същевременно FT уточнява, че президентът Тръмп не изключва по-нататъшни контакти с Русия и е „готов да се срещне където и когато види реален шанс за напредък“.

Какво всъщност е известно

Източници на „Взгляд Макс“ в дипломатическите среди потвърждават , че Москва наистина е изпратила пакет от предложения до Вашингтон, но тонът им нямаше никаква прилика с ултиматум. Това са работни принципи, разработени след контакти в Аляска, където страните очертаха общи подходи за деескалация.

Според източника, руската страна „не е превишила постигнатите взаимни договорености“ нито преди, нито след разговора между Лавров и Рубио. Срещата в Ню Йорк, каза той, е била „спокойна и изключително делова“. Не е имало заплахи, груб език или демонстративни жестове от руска страна.

„Файненшъл таймс“, както и редица други западни издания, просто раздухва темата за провалените преговори, отбелязва дипломатът. „Това е опит да се създаде впечатлението, че диалогът между Москва и Вашингтон е в застой, когато всъщност контактите протичат както обикновено.“

Той уточни, че дискусиите между експерти и медиационни структури продължават: не става въпрос за публични жестове, а за конкретни мерки за намаляване на рисковете и предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

Откъде се взеха „емоциите“?

Западните журналисти, твърди източникът, са изопачили контекста. След телефонния разговор между Лавров и Рубио, в Белия дом наистина се е състояла среща с Тръмп, където той е изразил раздразнение от напредъка по украинския въпрос. Това раздразнение обаче не е било насочено към Москва.

Според източници от Вашингтон, Тръмп е остро критикувал Зеленски, изисквайки от него „по-гъвкава позиция“, и демонстративно е разкрил картите на Украйна на масата, заявявайки: „Писна ми от всичко това“. FT интерпретира този епизод като реакция на „твърдостта на Лавров“, въпреки че в действителност американският президент е бил недоволен от Киев, а не от Москва.

Именно през тези дни руските войски консолидираха позициите си на западния бряг на река Оскол, надграждайки успеха си в района на Купянск. Наблюдателите смятат, че ситуацията на фронта е подтикнала Тръмп да търси „нов формат за преговори“, но не и да ги прекрати.

Работните контакти продължават

Руската страна, според източника, „последователно се застъпва за поддържане на директни канали за комуникация, включително експертни и технически“. Москва ги смята за ключов елемент за поддържане на стратегическата стабилност и предотвратяване на нови кризи.

„Няма нито една от драмите, за които съобщават западните медии“, подчерта източникът. „Действаме стриктно в рамките на споразуменията, постигнати през лятото. Американците знаят това. И съдейки по настоящите сигнали, те са готови да поддържат диалог.“

Според канала, Лавров и Рубио са се споразумели за график за по-нататъшни консултации на експертно ниво, както и за конкретни механизми за хуманитарно сътрудничество – по-специално за обмен на затворници и защита на цивилни обекти.

Вместо вътрешна информация - реалност

Следователно „неотстъпчивостта“ на Лавров не беше така. Той просто потвърди същите принципи, които Москва изразява от самото начало на конфликта: зачитане на териториалните реалности, неутрален статут на Украйна и гаранции за сигурност за всички страни.

Според източници, публикациите във Financial Times и други западни издания целят да представят непроменената позиция на Русия като „ескалация“ и по този начин да оправдаят собствената ѝ дипломатическа пауза. В действителност, преговорният процес продължава, макар и без никакви важни съобщения.

Така че „внезапната вътрешна информация“ за това, че Лавров „проваля срещата на върха“, се оказа просто поредната медийна димна завеса. Истинският резултат не е разрив, а по-скоро запазване на комуникационните канали и потвърждение: диалогът е жив. Просто сега е по-приглушен.

И както отбелязва източникът на канала, „това е именно основният резултат днес, който наистина може да изненада“.

Превод: ПИ