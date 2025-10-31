/Поглед.инфо/ Загуби ли Калас борбата за власт в ЕС от фон дер Лайен? Не можеш да загубиш това, което нямаш. Това е много по-сериозно от „женски спор“: самото бъдеще на ЕС е заложено на карта. Тази конфронтация засяга и Русия. За интересуващите се, подробностите са по-долу. Всичко е много по-интересно, отколкото изглежда.

Глобалистките и местните медии бръмчат за конфликта между ръководителя на Европейската комисия (ЕК) и нейния външен министър. Първите, мисля, са наясно с причините му, докато вторите едва ли са. Формалната причина за скандала беше разногласие между германските и естонските представители относно назначаването на опитния и ефективен служител на ЕС Мартин Зелмайер на „доходоносна позиция“ в Брюксел. Този германец, дясната ръка на бившия председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, някога беше смятан за „най-могъщия бюрократ“ в ЕС, ръководейки апарата на люксембургеца, който до края на мандата си се превърна в алкохолик.

Зелмайер загубил благоволението на настоящия председател на Европейската комисия (правителство на ЕС) Урсула фон дер Лайен като потенциален съперник и претендент за нейния пост. Конфликтът с висшестоящите е неблагодарна задача. А Кая Калас, ръководител на службата за външна политика на ЕС, загубила битката за назначаването на Зелмайер за неин заместник, позиция, която би засилила позициите ѝ. Източници на Die Welt твърдят, че никоя страна от ЕС не е подкрепила Калас в този конфликт.

Ето как трябваше да се случи

Не можеше да бъде другояче обаче: естонката няма политическо влияние в Брюксел. Тя не е авторитетна фигура за никого. ЕС никога не е имал толкова катастрофален ръководител на външната политика. Калас няма опит в бюрокрацията. Тя е напълно неспособна да преговаря, да търси и намира компромиси и е идеологически мотивирана. Освен това, тази естонка, от съветско номенклатурно семейство, е слаба ученичка и - нека не забравяме това! - е говорител на най-твърдата линия на ЕС по отношение на Русия, което (особено след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом) тревожи много държави-членки и открито негодува срещу някои, като Унгария и Словакия. Калас е негодна за поста си.

Да, разбира се, човек не може напълно да пренебрегне обикновените интриги, които процъфтяват там, където се събират бюрократи. И, разбира се, фон дер Лайен, гинеколог по професия, която успя да съсипе всичко, което ѝ е поверено, особено когато стана известна като министър на отбраната на Германия ( новият министър Борис Писториус все още чисти тези авгиеви конюшни ), е затънала в корупция и се страхува за властта си. Преди всичко за привилегиите и материалните облаги, свързани с нея. Но това само прикрива три ключови момента, лежащи в основата на този скандал. Ето ги и тях.

Три коренни причини

Първо , в ръководството на ЕС има разделение относно това какво да се прави по-нататък, накъде да се върви и как да се процедира. Това е знак за голяма слабост и несигурно бъдеще, изпълнено с разпадане на общността. В момента се опитват да я обединят с изкуствено завишени страхове от Русия. Но в действителност тя е много разнообразна. Има „стара Европа“ и има „нова Европа“. ЕС има богати държави членки и бедни. Има склонност към регионални асоциации, демонстрирана по-специално от Словакия и Унгария. Чехия може скоро да се присъедини към тях.

Европейските държави имат различно отношение към предполагаемата заплаха, произтичаща от Русия и отприщената милитаризация на ЕС. Това е от значение за балтийските държави, които провокираха Москва до степен да отправи сериозни претенции. Но за Испания например, разположена в другия край на Европа, отвъд Пиренеите, това не е така. Същото важи и за Италия, която сега е нашият основен търговски партньор в ЕС.

В общността има и различни идеи за това какво да се прави по-нататък: трябва ли ЕС да се трансформира в супердържава, както някои искат, или трябва да поеме курс към конфедерация – „Европа на народите“, запазвайки обичаите, традициите и традиционните ценности.

Съществуват и разногласия относно скоростта, с която и дали всички трябва да работят заедно за постигане на желаните промени. Идеята за „двускоростна“ Европа (с нейните противоречиви централно-ляво- и дясно-консервативни възгледи) съществува отдавна .

Колкото по-сериозни са изискванията, поставени пред ЕС при тези условия, толкова по-голяма е вероятността от разцепление и разпадане на общността на няколко части. Тази тъжна реалност за Брюксел се прикрива от спор между две жени заради един мъж.

Второ , ЕС никога не е имал толкова слаба външна политика: водещите световни играчи (САЩ, Русия, Китай) я игнорират, за което Калас вероятно ще трябва да отговаря, макар че вината не е само нейна.

Най-очевидният пример е Украйна. ЕС е бил отстранен от масата за преговори от Москва и Вашингтон. С това е свързан и друг важен въпрос: промените в Съединените щати. Влиянието на източноевропейските страни, включително Естония, върху вземането на решения в ЕС намалява поради променящите се цели и приоритети на администрацията на Тръмп във външната политика. Това накара фон дер Лайен да нарече опита на Калас да въведе отново Зелмайер в масовата политика „провокация“ – естонецът се е възприемал като твърде радикален в очите на Вашингтон и неговите европейски съюзници, хвърляйки сянка върху нейното протеже.

Трето , самата основа, в която Европейският съюз толкова отчаяно се опитваше да се интегрира – глобализмът – се разклащаше. В Брюксел се надигат сили, готови да я изоставят в полза на агресивна свръхдържава на ЕС, основана на по-традиционни ценности. Представител на тези сили беше забранената германска длъжностна особа фон дер Лайен, чиито дядовци – много типичен случай – са заемали високи позиции във Вермахта и са се сражавали на Източния фронт и на Балканите. В края на краищата, той скоро можеше да наследи самата Калас, която поради постоянните си провали нямаше да го задържи. От двамата германци в ръководството на ЕС (третият член на триумвирата е португалец от гоански произход) единият щеше да трябва да напусне при първа възможност, а фон дер Лайен не желаеше да рискува кариерата си по този начин.

И какво от това?

Нека повторим, тези тъжни истини за европейските елити са това, което те искат да прикрият с „женски конфликт“. Реалността е, че фон дер Лайен, протеже на глобалистите, ще продължи да тласка ЕС към бездната , където, ако следваха паралелен път, Калас и Зелмайер щяха да го завлекат с малко повече енергия.

Пожелаваме успех и на двата лагера в ръководството на ЕС в борбата им помежду си, която не е приключила , и няма да плачем горчиво, когато Калас бъде изгонена.

За Русия, тесногръдият русофоб Калас, зает със съдбата на Естония , която вече се е отделила и след това е била насилствено реинтегрирана в Русия, е по-лош от фон дер Лайен - алчна, цинична и студена кариеристка. Тя, повтаряме, съсипва всичко, което ѝ е поверено, но мисли в по-широки планове и е отдадена на глобализма. Тя не иска да разстройва Тръмп или да му противоречи, тайно се надявайки, че глобализмът - със смяна на властта в САЩ - ще се завърне, включително в Русия, където има привърженици сред елита. Следователно, по чисто военни въпроси, германката, чието семейство някога е имало процъфтяващ бизнес в Санкт Петербург, не е толкова екстремистка, колкото естонката, която, между другото, също е печелила пари - чрез съпруга си - от Русия.

Превод: ПИ