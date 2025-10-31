/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, не познах, че Герт Вилдерс, лидер на Партията на свободата, ще спечели предсрочните избори в Холандия, но не ги и загуби.

Новият премиер ще се казва Роб Йетен, а първата дама ще е мъж. Така е в Бенелюкс.

Вилдерс ще е лидер на опозицията, а Тимерманс даде оставка, оставяйки четвърти.

Новият джендър премиер ще прави еко-икономика и ще интегрира мигрантите, построявайки 400 000 жилища. Евала!

Вилдерс имаше 37 депутати, но загуби 11. Хак да му е, като направи две тежки грешки - след като не го допуснаха за премиер, набута партията в мърлява коалиция, a след това предсрочно я развали, като се надцени.

Младият талантлив коментатор Виктор Блъсков пусна пост, че тръмпизмът няма да пробие в Европа. Пардон! Вярно е, че няма да пробие в Бенелюкс, Скандинавия и България.

Ама той победи и то тази година в Централна Европа. Бабиш спечели съкрушително и днес отива до Урсула да й каже, че няма пари за Украйна, щото не стигат за чехите. Бабиш е съосновател на Патриоти за Европа заедно с Орбан и Кикл. В Полша публично подкрепеният от Тръмп Карол Навроцки стана президент. В Хърватия патриотът Зоран Миланович ги размаза със 75% на президентските избори януари.

В Австрия преднината на Партията на Свободата над ЕНП е убийствена - 40% на 19%. В Словения Янша ще се върне на бял кон, след като тези дни роми убиха жестоко баща, защитавал детето си.

Във Франция Льо Пен и Бардела имат три пъти по-голяма подкрепа от Партията на Макрон с 36% на 12%, а в Германия Алтернативата води в цялата страна, а в Източна Германия с убийствена разлика.

В Испания Педро Санчес хубавеца загуби мнозинство и VOX на Абаскал ще е неизбежно в следващото управление, заедно с Народната партия.