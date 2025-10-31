/Поглед.инфо/ Днес следобед в Кьонджу, Южна Корея, китайският председател Си Дзинпин се срещна с японския премиер Санае Такаичи в рамките на 32-рата неформална среща на ръководителите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Си Дзинпин посочи, че Китай и Япония са важни съседи, а стабилното развитието на двустранни отношения отговаря на желанието на двата народа и международната общност.

Си Дзинпин призова новото японско правителство да поддържа мира, приятелството и сътрудничеството между двете страни, и да се спазват важните договорености за Тайван.

Санае Такаичи заяви, че Китай е важен съсед на Япония. Двете държави имат отговорност за защитата на мира и просперитета на региона и света. Японската страна желае да поддържа връзките с китайската страна на различни нива, за да се насърчава взаимното разбиране и да се изградят конструктивни и стабилни отношения. По въпроса за Тайван, Токио потвърди, че ще поддържа позицията си от съвместната декларация между двете страни, подписана през 1972г.