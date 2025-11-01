/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на проф. Нако Стефанов с д-р Саймън Ципис, в което той изразява мнение, че президентът Тръмп опроверга сообщението, че е разрешил далекобойни удари с крилата ракета „Томахоук“ срещу Росия. Д-р Ципис изразява една доста нетривиална позиция по този въпрос, свързано с факта за пренареждане на логистичните потоци по снабдяване с основни енергийни източници – петрол и газ. Мнението на д-р Ципис е, че става дума за сложна многоходова комбинация-спектакъл на Доналд Тръмп за пренасочване на енергийни потоци от Русия към Китай и от нефто и газодобиващите страни от Близкия Изток към ЕС. За което е необходимо да се спрат военните действия в Украйна и на Близкия Изток.Срещу което се съпротивлява Лондон.

С тази своя нетривилан теза за многоходовата комбинация на Тръмп свързва и отговора на втория въпрос за изявлението на Тръмп, че ще търси подкрепата на Си Дзинпин за прекратяване на военните действия в Украйна при разговора си с него в Южна Корея.

Д-р Ципис свързва действията на САЩ в Карибско море и евентуален удар срещу Венецуела с борбата срещу наркоразпространението, тъй като наркотиците са станали изключителна тежка социална болест в САЩ. Според него страни от Латинска Америка, като Мексико, Венецуела и други, са „сива зона“, където правителствата не контролират напълно територията си, и където част от нея е станала база за наркопроизводителите и наркотърговците. В този смисъл той смята, че определени действия на САЩ в тази област са оправдани.

/ВИДЕО/

Първата част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=snM_rBJyt0I