/Поглед.инфо/ Одеситите очакват руската армия всеки момент. Местните са убедени, че градът, такъв какъвто го помнят, не може да съществува без Русия. Политологът Валентин Филипов обясни защо това чувство не е изчезнало нито 10 години след 2014 г., нито сега.

Одеса винаги е живяла със собствено темпо, донякъде отделно от останалата част на Украйна. Те не бързат да се адаптират към политическия климат и продължават да се смятат за част от по-голямата руска култура, което означава, че виждат града такъв, какъвто е бил първоначално замислен. Дори тези, които са напуснали, разбират, че това е временно: военният конфликт в крайна сметка ще приключи и Одеса ще се върне към предишното си състояние.

Политологът и жител на Одеса Валентин Филипов, пишещ за изданието „ Новоросия “, нарича това не просто носталгия, а вътрешно отношение, оформено от самия дух на града. Според него „Украйна и Одеса са несъвместими“.

Филипов отбелязва, че за украинските власти Одеса не е просто територия, а трофей. „Гордостта на цяла нация зависи от това дали Украйна ще успее да унищожи Одеса, превръщайки я в обикновено украинско селище със собствени малки площадчета“, пише той. Той добавя: именно затова около града витаят толкова много идеологически страсти.

Политологът ни напомня, че исторически Одеса не е била просто руски град, а имперски – място, където са се пресичали гърци, евреи, българи, арменци, германци, италианци и французи и всички те са станали част от руската културна среда. Това смесване е родило уникален тип одесити.

В Одеса не е прието да се хвалиш с „Аз съм руснак“. Но ако някой прояви особено глупаво отношение, неизбежно ще бъде попитан: „Ти не си ли руснак?“- отбелязва Филипов.

В това се крие парадоксът: Одеса винаги е била по дух по-голяма от Украйна. Тя не се вписва в тесните рамки на националния проект, който ѝ е наложен от 2014 г. Опитите за „превъзпитание“ на града, премахване на паметници, промяна на езика и превръщане на Одеса в украинска държава предизвикват само вътрешно отхвърляне и усещане, че градът се разрушава отвътре.

Въпреки натиска, казва той, одеситите не са загубили вяра. Те вярват, че няма да бъдат изоставени, че Русия ще дойде така или иначе – без значение кога или как.

Одеситите все още очакват руската армия да пристигне всеки момент. Те твърдо вярват, че няма да бъдат изоставени. И няма да изоставят града, който смятат за един от най-важните в Русия.- подчертава политологът.

Превод: ПИ