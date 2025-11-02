/Поглед.инфо/ Лидерът на ПП АБВ Румен Петков и областният координатор на „ЛЕВИЦАТА!“ в Плевен Иван Мандински бяха официални гости на форум на румънската партия „Алиансът за обединение на румънците“, проведен в град Александрия, Румъния. Срещата се състоя по покана на лидера на АУР Джордже Симеон и депутата от района Телеорман Габриел Флореа. В рамките на визитата българската делегация посети и Патриаршеската катедрала „Св. Александър“.

Целта на разговора беше да се засили двустранното сътрудничество между България и Румъния и да се обсъдят стратегически теми с регионално и европейско значение.

Сред основните акценти на срещата беше обсъден проектът за изграждане на мост между Никопол и Турну Мъгуреле. Румен Петков подчерта, че това е проект от изключително стратегическо значение за двете държави и за региона, който може да осигури ново направление за пътникопоток от Западна и Централна Европа през Румъния и България към Турция и Азия. Той изтъкна, че мостът би получил сериозно европейско финансиране и би бил по-полезен от идеята за трети мост при Русе, тъй като предлага качествено нова сухоземна транспортна връзка, комбинирана с възможност за изграждане на железопътна инфраструктура и логистични терминали, които да се свържат със съществуващите транспортни мрежи от двете страни на Дунав.

Втората важна тема беше свързана с гарантирането на горивната и енергийната сигурност на България и Румъния. В контекста на наложените от САЩ санкции и действията на Германия за защита на собствените ѝ енергийни интереси, участниците се обединиха около необходимостта от предприемане на спешни мерки за диверсификация на енергийните източници, минимизиране на рисковете за снабдяването и засилване на регионалните механизми за взаимопомощ и стабилност. България и Румъния трябва да действат решително, подчерта Румен Петков.

Обсъдени бяха и възможностите за по-тясно сътрудничество в рамките на Дунавската стратегия. Двете страни потвърдиха ангажимента си за активно участие в инициативата, насочена към устойчиво развитие на речния транспорт и инфраструктурата, опазване на околната среда и реализиране на съвместни инвестиционни и културни проекти. Като добър пример бе посочено сътрудничеството между България и Австрия.

В края на срещата Румен Петков изрази поздравления към румънския форум по повод предстоящата 148-а годишнина от Освобождението на Плевен, като отдаде почит на саможертвата на румънските войници, дали живота си за свободата на България. Той подчерта, че България и Румъния са два православни народа, чиито духовни и исторически връзки са дълбоки и трябва да бъдат укрепвани чрез конкретни съвместни действия.