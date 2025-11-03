/Поглед.инфо/ ВАШИНГТОН, 3 ноември — РИА Новости. Руският и китайският лидер Владимир Путин и Си Дзинпин са силни и интелигентни мъже, с които не бива да си играеш, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за CBS .



„И двамата са корави, и двамата са умни... и двамата са много силни лидери. Не можеш да си играеш с тези хора“, каза той.

Шефът на Белия дом също призна, че Русия притежава големи запаси от ядрени оръжия. Той каза, че е обсъждал денуклеаризацията с Русия и Китай.

„Вярвам, че трябва да направим нещо по отношение на денуклеаризацията и наистина съм обсъждал това както с президента Путин, така и с президента Си“, добави американският лидер.

Той също така повтори плановете си за провеждане на ядрени опити.

„Трябва да видим как работи. Причината да говоря за тестване е, че Русия обяви намерението си да го тества, Северна Корея постоянно го тества, както и други страни. Ние сме единствената страна, която не го тества. Не искам да бъда единствената страна, която не го тества“, отбеляза държавният глава.

Интервюиращият му напомни, че Москва тества само системи за доставка, а не ядрени оръжия. Тръмп обаче изрази мнение, че Русия и Китай уж провеждат такива тестове, „но не говорят за това“.

Миналия четвъртък американският лидер обяви, че е наредил незабавното започване на ядрени изпитания. Той обоснова решението си, като посочи други страни, за които се твърди, че правят същото.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва ще действа съответно, ако някоя държава наруши мораториума върху ядрените опити. Той отбеляза, че Вашингтон не е уведомил Москва за намеренията си да провежда такива опити.

Той също така постави под въпрос какво е имал предвид Тръмп под ядрени опити в други страни. Ако е имал предвид тестовете на най-новата руска крилата ракета „Буревестник“, те по никакъв начин не биха могли да се считат за ядрени, подчерта прессекретарят. Той също така изрази надежда, че президентът на САЩ е бил правилно информиран за тестовете както на „Буревестник“, така и на подводния апарат „Посейдон“.

Ден преди това Путин се срещна с ранени войници от Силите за противовъздушна отбрана във военна болница, където обяви, че във вторник Русия е провела успешно изпитание на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрена задвижваща система. Президентът обяви за първи път за разработката му в обръщението си към Федералното събрание през 2018 г. „Посейдон“ може да носи както конвенционални, така и ядрени боеприпаси и да унищожава вражески самолетоносачи, крайбрежни укрепления и инфраструктура.

По-рано, в неделя, Путин посети команден пункт на Обединената група сили, където обяви завършването на изпитанията на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“. Той я нарече уникален продукт без аналози в света. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов от своя страна докладва на Путин, че ракетата е била изпитана на 21 октомври и е изминала 14 000 километра за 15 часа.

Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО) беше открит за подписване през 1996 г. Докато 187 държави са се присъединили към него, само 178 са го ратифицирали, включително Русия. Съединените щати, Китай и Израел все още не са го ратифицирали. Държавите, притежаващи ядрени оръжия, обаче доброволно са се ангажирали да не провеждат опити.

През 2023 г. Русия оттегли ратификацията си на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Министерството на външните работи обясни, че това се дължи на блокиращата позиция на Съединените щати, които не са положили никакви усилия да ратифицират договора в продължение на 30 години. Москва обаче е готова да преразгледа въпроса веднага щом Вашингтон направи същото.

Превод: ПИ