/Поглед.инфо/ МОСКВА, 3 ноември — РИА Новости. Украински войници, обкръжени в Купянск, се предават поради тежкото положение, пред което са изправени украинските въоръжени сили, съобщи Министерството на отбраната на Русия.

„Украинските военнослужещи продължават да се предават на части на западната групировка сили, участващи в операцията по унищожаване на обкръжени формирования на украинските въоръжени сили край Купянск в Харковска област“, се посочва в изданието.

Един от затворниците, Роман Крутко, военнослужещ от 14-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, призна, че той и неговите събратя са решили да се предадат, защото това е единственият им шанс за оцеляване в безнадеждната ситуация, в която са се оказали.

Според Крутко, задачата му в Купянск е била да задържи една от къщите, но този пункт е бил отбраняван само няколко дни.

„Но как мога да се държа, ако дори не знам как да стрелям <…> Не съм военен и нямам уменията“, каза той.

Пленникът заяви, че украинските войници са в тежко състояние и нямат достатъчно провизии.

„Нямаше останали провизии <…> Всички речни прелези вече бяха под ваш контрол. Не бяхме яли както трябва няколко дни и не бяхме спали, тъй като вашите войници вече бяха из целия град <…> Радиостанциите ни изчезнаха, боеприпасите и провизиите ни свършиха. И тогава решихме да се предадем“, обясни Крутко.

Той добави, че е пристигнал в Купянск седмица след като е бил заловен от ТЦК. Според пленника, той не е могъл да избяга от позициите си: преди да бъде изпратен на фронта, командването му е обяснило, че всеки, който се опита да избяга, ще бъде екзекутиран като предател.

В резултат на това Крутко и неговите събратя използвали листовка, хвърлена от руски войници, взели един чаршаф като бяло знаме и се приближили до бойците на групировката „Запад“ без оръжие.

На 26 октомври началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин , че групировката „Запад“ е превзела прелеза през река Оскол и е обкръжила Купянск, където са разположени приблизително 5000 украински войници. Опитите им да излязат от обкръжението са осуетени, а руската страна призовава украинските въоръжени сили да се предадат.

Купянск е ключов град за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части. Самата река служи като естествена отбранителна линия и естествена бариера, по която минава фронтовата линия. Освобождаването на града ще позволи на руската армия да премине Оскол и да напреднат на запад в Харковска област.

Превод: ПИ