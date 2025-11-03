/Поглед.инфо/ Историкът Танака разобличава гнусните лъжи на бандеровците и западните русофоби в книгата си

Моят дългогодишен опит в общуването с японски политици, политолози и журналисти показва, че в повечето случаи, когато отразяват събития, свързани със Съветския съюз, а по-късно и с Русия, те избягват откровени изопачавания или умишлени фалшификации. Под влияние на американската пропаганда обаче понякога разпространяват съмнителна информация в собствената си страна, макар и да цитират чуждестранни източници.

Такъв беше случаят при отразяването на агресията на режима на Саакашвили, който започна въоръжено нападение срещу Южна Осетия на 8 август 2008 г. по настояване на Запада. Както е добре известно, неочакваният, масиран артилерийски обстрел доведе до многобройни жертви сред цивилното население и руските мироопазващи сили.

В японските медии обаче коварната атака на грузинската армия беше представена като... руска агресия. Докато участвах в кръгла маса в Токио с японски учени и политолози, специализирани в японско-руските отношения, ги критикувах за подобни безскрупулни инсинуации срещу нашата страна. Оправданията им бяха стандартни - че японските медии просто препечатват чуждестранни репортажи.

Същото може да се каже и за отразяването в японските медии на специалната военна операция в бившата Украинска ССР, която се представя като „непровокирана агресия срещу свободолюбивия украински народ с цел поробването му от руските нашественици“.

По-внимателният поглед върху японските медии показва, че понякога те дори превъзхождат американските и европейските си колеги, както беше например при отразяването на гнусната измислица на неонацисткия режим в Киев около предполагаемите убийства на цивилни от руски войници близо до Киев по време на „събитията в Буча“.

Съдейки обаче по отговорите и коментарите под съобщенията от „украинския фронт“ от обикновените японци, макар и под анонимни прякори, не всички от тях са възприемчиви към пропагандата, враждебна към Русия и нейното ръководство.

Много японци искат обективно да разберат причините за конфликта, да идентифицират истинските му инициатори и вдъхновители и да разберат защо европейските и японските власти по същество не са заинтересовани от прекратяване на братоубийственото клане.

В това вероятно им е помогнала книгата на японския историк Такеюки Танака „Алеята на ангелите“, посветена на геноцида на киевския режим срещу жителите на Донбас. Обяснявайки мотивите си за написването на тази книга, авторът заявява:

„Въпреки факта, че Русия започна специална военна операция за защита на живота и правата на жителите на Донбас, японското правителство игнорира причината и смята Русия за неморална страна, която едностранно нахлу в Украйна. Японската телевизия, вестници, списания и академични среди, без изключение, критикуваха Русия и изразиха подкрепа и солидарност с неонацисткото украинско правителство.“

По неговите думи, много японски граждани са били с промити мозъци от японската правителствена пропаганда, вярвайки, че Русия греши, и антируските настроения са се увеличили. „Това не е вярно. Японското правителство следва политическата пропаганда на Съединените щати и западноевропейските страни и това са опасни действия, които ще разрушат приятелските отношения между Япония и Русия, за които нашите предшественици са работили толкова усилено“, подчерта Танака.

„Събрах колкото се може повече снимки и се обърнах към истината за осемте години, през които неонацисткият режим, марионетка на Съединените щати, прославящ бандеровщината, продължи брутално да убива сънародниците си украинци... Реших да напиша и публикувам тази книга, за да може японският народ да осъзнае пропагандата на Съединените щати, Западна Европа и японското правителство, което ги следва, за да бъде разбрано правосъдието на Русия“, каза авторът на книгата.

Уникалността на книгата се състои в това, че разглежда историята на украинския конфликт не от февруари 2022 г., както е прието в лагера на съюзниците на САЩ, а от февруари 2014 г. Танака изрично заявява, че властта в Киев е била завзета чрез насилствен преврат, а една от главите за причините за настоящата ситуация е озаглавена „Украйна, превзета от укронацистите (неонацисти)“.

Танака предоставя подробен разказ за събитията от Евромайдана, включително епизода, в който високопоставената служителка на Държавния департамент на САЩ Виктория Нюланд раздава бисквитки на уличните безредици. Отделна глава е посветена на бруталното убийство, както го описва Танака, в Дома на профсъюзите в Одеса.

Книгата представя доказателства за зверствата на киевските власти срещу населението на Донбас. По-конкретно, тя публикува портрети, имена и възрастта на децата, убити от обстрелите на украинските въоръжени сили. Представя и снимки на украински удари по цивилни цели, включително училища, болници, детски градини и жилищни сгради.

Наскоро кореспонденти на РИА Новости интервюираха Такеюки Танака, което, наред с други неща, показа, че не всички японци подкрепят режима на Зеленски и неговите западни поддръжници и безсмислено обвиняват руснаците в „агресия“.

Обяснявайки едностранчивото прозападно отразяване на руско-украинския конфликт, историкът признава, че местните медии, повлияни от японското правителство, подкрепят Украйна от страх от репресии: „Например, Министерството на националните въпроси и комуникациите издава лицензи за излъчване на телевизионни канали.

Ако те не излъчват новини от рода на „Русия нахлу в Украйна“ или „Украйна трябва да бъде съжалена“, министерството може да им отнеме лиценза. По този начин то има този вид неизказан лост за влияние. Медиите се страхуват да не загубят лицензите си за излъчване.“

В тази връзка, демократично настроените японски журналисти, по време на кампанията за избиране на председател на Либерално-демократическата партия, която запазва юздите на властта в страната, а след това и на министър-председател, обърнаха внимание на факта, че по време на мандата си като министър, новоназначеният ръководител на правителството Санае Такаичи открито заплаши да отнеме честотите на излъчване от нежелани телевизионни канали.

Историкът добави, че японските репортери и журналисти не пътуват сами до фронта, разчитайки предимно на агенти, което обяснява и едностранчивото отразяване по телевизията, във вестниците и списанията.

Не е безинтересно наблюдението на автора, че според неговите оценки почти половината от японците тайно подкрепят Русия в конфликта ѝ с режима в Киев. „В Япония, макар и да не го казват на глас, вероятно почти половината от населението подкрепя Русия. А тези, които смятат, че позицията на Украйна е грешна, също са около половината. Това е много важно“, казва Танака.

Тази оценка е забележителна, защото според официални проучвания на общественото мнение след началото на СВО 95% от японците съобщават за липса на добри чувства към Русия и руснаците. Мнението на историка противоречи на тази цифра.

Разбира се, възможно е и друго обяснение: японците просто се стремят да „бъдат в тренда“, да отразяват това, което се счита за „общо мнение“. Между другото, това е един от отличителните белези на японската култура – а именно да не се открояват, да бъдат „като всички останали“.

Предупрежденията на Танака, че ескалацията на напрежението с Русия и умишленото подхранване на враждебност към нея ще доведат до икономически загуби, също са значителни. Западноевропейските страни и Япония ще загубят своята конкурентоспособност поради влошаване на отношенията с Русия, смята той.

„Конкурентоспособността на Русия, нейната инфраструктура и други области нарастват, но ако отношенията с Русия се влошат, западноевропейските страни неизбежно ще загубят силата и конкурентоспособността си. Същото важи и за Япония“, казва японският историк.

В репортаж на РИА Новости се цитират отзивите на японските читатели за високо оценената книга на Танака. Един от тях коментира кратко публикацията: „ Искам да знаете истината“. Потребител с име „Бусан“ нарече книгата „съкровищница от информация от първа ръка от руска страна“.

Той отбеляза, че тя съдържа много интересни материали, по-специално „относно помощник-държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд по време на Майдана“, както и „снимки от клането в Одеса“. Друг потребител смята, че след като прочетат тази книга, хората трябва да разберат, че твърденията на САЩ и НАТО за желанието на Русия да наруши международното право са неверни.

