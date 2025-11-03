/Поглед.инфо/ Европейският съюз посрещна с удовлетворение решението на Китай да отложи с една година въвеждането на новия си режим за контрол на износа на редкоземни елементи.

Говорителят на Европейската комисия Олоф Гил заяви: „ЕС приветства решението на Китай за 12-месечната отмяна на съответните износни ограничения, публикувани на 9 октомври 2025 г.“, определяйки хода като „подходящ и отговорен, в контекста на осигуряването на стабилни глобални търговски потоци в критично важна област“.

Комисарят по търговията и икономическата сигурност Марош Шевчович потвърди, че отлагането на новия износен режим на Китай не само за САЩ, но и за ЕС, след – по думите му – „конструктивни преговори с представители на китайското Министерство на търговията. В публикация в социалната мрежа X, Шевчович добави, че „и двете страни потвърдиха ангажимента си да продължат да работят за подобряване на изпълнението на политиките за износни ограничения“.

На 21 октомври китайският министър на търговията Уан Уънтао имаше видеоконферентна среща с Шефчович, на която са били обсъдени в дълбочина основни икономически и търговски въпроси между Китай и ЕС, включително износните ограничения и разследванията на Брюксел срещу китайските електромобили.

На нея Уан заяви, че обявеният от Китай нов износен режим за редкоземните елементи представлява „нормална корекция за подобряване на системата за контрол на износа в съответствие със законите и разпоредбите“. Той подчерта, че стъпките отразяват „отговорността на Китай като голяма страна за запазване на световния мир и стабилност“. Министърът също така добави, че Китай е ангажиран с поддържането на сигурността и стабилността на глобалните вериги за доставки и осигурява последователно улеснения за европейските компании в процеса на одобрение.

В коментар за срещата, на 28 октомври говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун посочи, че икономическите и търговски отношения между Китай и ЕС се градят върху взаимно допълване и са взаимно изгодни. „Надяваме се, че ЕС ще спази ангажимента си да подкрепя свободната търговия и да се противопоставя на търговския протекционизъм, като се въздържа от налагане на рестриктивни мерки. ЕС трябва да решава търговските различия чрез диалог и консултации, да осигури отворена, прозрачна и недискриминационна среда за бизнеса от всички страни и да предприеме конкретни действия за поддържане на принципите на пазарната икономика и правилата на СТО“, подчерта Гуо.

Настоящата реакция на ЕС идва след по-остри изказвания от преди, когато председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, заяви, че Брюксел е готов „да използва всички инструменти“ на своето разположение, ако това е необходимо.