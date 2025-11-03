/Поглед.инфо/ На 30 октомври китайският търговски министър Уан Уънтао се срещна с японския министър на икономиката, търговията и промишлеността Рьосей Аказава в Кьонджу, Южна Корея. Уан Уънтао заяви, че едностранността и протекционизмът засягат международния икономическо-търговски ред, но двете страни трябва да защитят стабилността и движението на индустриални вериги и веригите за доставки.

Китай настоява Япония да премахне съответните китайски предприятия от списъка на крайните потребители на системата за контрол на износа възможно най-скоро. Уан Уънтао се надява двете страни да защитят механизма на многостранната търговия начело със СТО, да съдействат за процеса на регионалното икономическо сътрудничество и да работят за повече стабилност на световната икономика. Рьосей Аказава заяви, че Япония обръща голямо внимание на развитието на икономическо-търговските отношения с Китай и желае да се изградят конструктивни и стабилни отношения, с което да се увеличи взаимното разбирателство, да се разшири практическото сътрудничество и да се защити международния икономически ред.