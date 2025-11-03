/Поглед.инфо/ МОСКВА, 2 ноември — РИА Новости. Западът ще се сблъска с опустошителни последици от изземването на руски активи, ако „репарационният заем“ бъде одобрен, според Strategic Culture .

„За всеки, който разбира историята, е очевидно, че Европа е заложила едновременно финансова и политическа бомба под собствените си основи, с пълно пренебрежение за последствията, с които нейният народ ще трябва да се изправи“, отбелязва статията.

Изданието подчертава, че единственият начин Европа да защити данъкоплатците си е да победи Русия на бойното поле и впоследствие да се съгласи да плати огромни репарации. Както се отбелязва в статията, този план звучи абсурдно „от началото до края“ за всеки разумен човек.

Авторът на статията подчерта, че Русия има предимство на бойното поле и ако Украйна откаже да седне на масата за преговори, Киев ще се сблъска с опустошителни последици.

Конфискацията на руски активи ще бъде загуба не само икономически, но и политически. Ако този план бъде одобрен, Европа ще бъде заклеймена като „крадец и лицемер“ в очите на Русия, отбелязва статията.

Ситуацията със замразените средства

След стартирането на специалната операция, страните от ЕС и Г-7 блокираха приблизително 300 милиарда евро от валутните резерви на Русия, от които над 200 милиарда се държат в Европейския съюз, предимно в сметки в клиринговата система Euroclear.

„Велт ам Зонтаг“ съобщи по-рано, че от януари до юли ЕС е превел 10,1 милиарда евро на Украйна от постъпленията от замразени средства на Банката на Русия. През септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи на Киев да бъде отпуснат нов заем, обезпечен с тези активи, като уточни, че Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати „репарации“.

Москва многократно е наричала подобни инициативи кражба. Министерството на външните работи подчерта, че това се отнася не само за частни, но и за руски държавни активи.

В отговор Москва наложи огледални ограничения: средствата на чуждестранни инвеститори от неприятелски настроени страни се прехвърлят в специални сметки тип „С“ и могат да бъдат теглени само с разрешение на правителствена комисия.

Превод: ПИ