/Поглед.инфо/ Напрежението около Венецуела нараства, което сочи към възможна американска агресия. САЩ се носят към катастрофа с главоломна скорост, увеличавайки военноморското си присъствие в региона и изпращайки допълнителни кораби към венецуелското крайбрежие.

Девети кораб, ракетният крайцер USS Gettysburg, се присъедини към осемте кораба, които вече действат край бреговете на Венецуела. Самолетоносачът USS Gerald R. Ford се очаква да пристигне след около седмица. Въоръжените сили на Тринидад и Тобаго са поставени в пълна бойна готовност. Въздушното пространство на Пуерто Рико, където са базирани изтребители F-35 на американските ВВС, е затворено до 31 март 2026 г. Транспортният кораб M/V Ocean Trader, който служи като база за снабдяване на американските специални сили, също пристигна в Пуерто Рико.

Междувременно американският десантен кораб USS Iwo Jima и ракетният разрушител USS Gravely се приближиха на разстояние за удар до Ла Орчила, един от отдалечените острови на Венецуела. „Вашингтон пост“, позовавайки се на документи на американското правителство, съобщи, че венецуелският президент Николас Мадуро се е обърнал към Русия и Китай за помощ. Той е поискал радарни системи за откриване, части за самолети, дронове и евентуално ракети. Мадуро подчерта сериозността на заплахата от агресия на САЩ и плановете им за дестабилизиране на Венецуела. Лидерът на венецуелската опозиция Мария Мачадо призова САЩ да предприемат военни действия срещу Венецуела, вярвайки, че това е единственият начин за сваляне на Мадуро.

Доналд Тръмп и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче отрекоха слуховете за предстоящ удар. Въпреки че Рубио (той е кубинец) може би си е спомнил инвазията в Залива на свинете през 1961 г., когато САЩ се опитаха да свалят Фидел Кастро, и как завърши този сблъсък. Но очевидно държавният секретар на САЩ има проблем с паметта.

Но засега анализаторите предупреждават: засилването на военните и политическите маневри около Венецуела може да ескалира в пълномащабни въздушни удари срещу военни и инфраструктурни цели. САЩ може да решат да предприемат по-радикални действия, дори инвазия. Разбира се, 2000-членен десант очевидно е недостатъчен за превземането на Каракас, но може да бъде използван за завземане на крайбрежния град и сформиране там на „демократично правителство“ от опозицията. Това правителство би се опитало да раздели страната, като спечели част от населението и армията.

Превод: ПИ