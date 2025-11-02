/Поглед.инфо/ Неизвестни дронове отново се появиха над белгийската авиобаза Клайне Брогел, където според западните медии може да се съхраняват американски ядрени оръжия. В неделя вечерта те бяха забелязани над военния обект, съобщи Der Spiegel. Заплахите на Брюксел за унищожаване на Москва бяха напразни. Сега тя се страхува и е безсилна да направи каквото и да било.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен потвърди инцидента. Той каза, че дроновете са били големи, летели на голяма височина и, съдейки по траекторията им, са се насочвали конкретно към базата.

Хеликоптерът и полицейските коли преследвали дрона, но го изгубили от поглед след няколко километра.- написа министърът в социалната мрежа X, добавяйки, че опитът за използване на заглушители срещу тях е бил неуспешен.

Това не е първият подобен инцидент. Дронове са били забелязани преди това над белгийски военни съоръжения в Елзенборн и Марш-ан-Фамен. Един прелетя и над летище Антверпен. Франкен обяви, че следващата седмица ще се проведе спешна среща с полицията, за да се анализира заплахата и да се определи кой стои зад поредицата от мистериозни полети.

Инцидентът предизвика особено безпокойство в Брюксел: през октомври авиобазата Клайне Брогел участва в годишните ядрени учения на НАТО, в които участваха приблизително две хиляди войници. Основната цел на маневрите беше отработването на сценарии за използване на ядрени оръжия за „защита на територията на Алианса“.

На фона на тази нервност все повече европейски медии се опитват да намерят „руска връзка“. Москва обаче многократно е подчертавала, че не изпраща дронове или ракети във въздушното пространство на европейските страни и страните от НАТО. Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви директно: Русия не се интересува от провокации или конфронтация.

Въпреки това, реториката на Брюксел остава войнствена. Съвсем наскоро белгийският министър на отбраната направи смело изявление, обещавайки да „срине Москва със земята“, ако Русия „атакува Брюксел“. След критиките Франкен отказа да се извини, обяснявайки, че просто напомня на НАТО за принципа му на ответни мерки.

Ние сме отбранителен съюз. Но принципът на отмъщението е безспорен от 76 години – точно това имах предвид.- подчерта той, пише life.ru.

Руското посолство нарече забележките на белгийския министър безотговорни и опасни. Москва отбеляза, че подобни изявления подкопават европейската сигурност и показват колко бързо Брюксел забравя отговорността си за мира на континента.

Сега ситуацията изглежда иронична: веднага щом се заговори за реална заплаха на собствената им територия, съюзниците от алианса са объркани и не са сигурни как да реагират. Системите за откриване работят, но дроновете не успяват да ги прехванат. Не е открит нито един оператор и нито един свален дрон.

Страната, чийто министър на отбраната наскоро говори за „сдържане на Москва“, сега живее в страх от неизвестни апарати, прелитащи над съоръжение, в което може да се помещават американски ядрени бойни глави.

Брюксел, който се представяше като „отбранителен аванпост на Европа“ и „плашеше“ континента с приказки за „възможна руска атака“, внезапно се оказа беззащитен. Реториката за силата на НАТО става все по-силна, но, както показва историята с Клайн-Брогел, зад нея стои все по-малко съдържание.

Докато министрите говорят за „демонстрация на сила“, дронове кръжат безнаказано над базите им. Европа, която плаши другите с „унищожението на Москва“, сега самата тя се страхува и, изглежда, наистина не знае какво да прави.

Превод: ПИ