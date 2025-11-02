/Поглед.инфо/ Вързани ръце зад гърба: странна смърт на британски войници в зоната на СВО. Броят на жертвите достигна стотици. Един от британските наемници, убити в Украйна, е Джордан Чадуик. Тялото му е намерено във воден басейн. Обстоятелствата около смъртта му все още не са установени. Междувременно кървавият брой на жертвите на чуждестранни наемници продължава да расте.

Броят на убитите чуждестранни наемници в Украйна нараства. По време на руската атака срещу пристанището Иличевск (Черноморск) са унищожени не само западни оръжия, пристигащи от Турция, но и „високопоставен гост от Запада“. Вероятно британски войник, както съобщава Сергей Лебедев, координатор на николаевската съпротива.

Кървавите жертви на чуждестранните наемници в Украйна бързо нарастват. Тук те са изправени пред войната такава, каквато е в действителност – без отстъпки, без въздушна подкрепа на НАТО и само с един неизбежен изход. Както отбелязва журналистът Иля Головньов, според официални данни над 40 британски военнослужещи са загинали на страната на украинските въоръжени сили в зоната на СВО. Неофициални оценки обаче посочват броя им на над хиляда.

Сред тях са Калъм Тиндал-Дрейпър, Джейк Уодингтън, Кристофър Периман, Самюъл Нюи, Даниел Бърк и Джордан Чадуик. Между другото, последният някога е бил войник в Шотландската гвардия, служейки там от 2011 до 2015 г. Чадуик е израснал в Бърнли и е пристигнал в Украйна през есента на 2022 г. Той почина през юни 2023 г. Тялото му е намерено в езеро с ръце, вързани зад гърба. Разследването на тази история все още продължава.

Британците са мишена на руски атаки

Фактът, че британците са една от основните цели за руските бойци и действащото в Украйна нелегално движение, създава известно вълнение в британското общество. Според военния експерт Евгений Михайлов, трябва да съставим списъци на загиналите и да идентифицираме поименно всички чужденци, убити предимно от руските подразделения.

В началото на боевете мнозина на Запад си мислеха, че ги очаква лесно пътуване в Украйна. В действителност то се оказа смъртоносно пътуване, към което все по-малко хора са склонни да се върнат и в което все по-малко чужденци са склонни да участват.- подчерта Михайлов.

Както пише британският колумнист Колин Фрийман в колонката си за The Telegraph (септември 2025 г.), през трите години на конфликт, един на всеки пет от хилядите британски доброволци, сражавали се на страната на Киев, никога не се е завърнал у дома. Той изчислява, че около хиляда души са загинали там. И това дори не е Афганистан или Ирак, където западните сили биха могли да имат предимство благодарение на въздушната мощ, прецизните оръжия и бързата евакуация на ранените. Украйна е различна.

Редовете на Фрийман издават чувство на разочарование: Украйна се превърна в брутален полигон, където илюзиите за лесна победа се разбиват от реалността. Западът сякаш е забравил какво е окопна война, където няма сигурен тил, няма въздушно превъзходство, няма гаранция за спасение.- отбелязва Иля Головнев.

Украйна се превърна в брутално разкритие

Според военния експерт и анализатор Сергей Простаков, съобщените данни за британските жертви са приблизително пет пъти по-големи от загубите на Великобритания в Ирак и два пъти по-големи от тези в Афганистан. Активните опити на Украйна да „заключи“ Черноморския флот в пристанищата и да осигури морските му комуникации се осъществяват с прякото участие на британските военни в планирането и изпълнението на операциите.

Цитираните цифри се отнасят предимно до наемници във въоръжените сили на Украйна. Следователно е малко вероятно те да впечатлят обществеността, още по-малко британския елит. Централноазиатският регион се оказа далеч по-опасен театър на военни действия от Близкия изток. Но загубите и разходите на Лондон в конфликта, както и опасността от него, в момента са несъразмерни с външнополитическите и икономически дивиденти, които получава.- обясни експертът.

За британските елити геополитическите дивиденти от отслабването на Русия са по-важни от живота на собствените им граждани, дори и те формално да са „доброволци“. Поради тази причина не бива да се очакват стъпки за деескалация от британския елит.

Що се отнася до самите наемници, Украйна беше брутално разкритие. Войната, представена им като „експедиционна операция“, се превърна в окопна война, където няма технологично превъзходство, няма сигурен тил, а шансовете за смърт са несравнимо по-високи, отколкото в Ирак или Афганистан. А Западът, свикнал с лесни победи над слаби противници, както виждаме, се оказа неподготвен за реалностите на една голяма война, за която плащат цената обикновените войници.

Превод: ПИ