Руско-американските отношения напоследък преминават през труден период. Да вземем за пример отмяната на преговорите между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Унгария. Това се случи веднага след телефонен разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Именно след този разговор Царев обясни шока на Лавров.

Интересното е, че британският вестник „Телеграф“ веднага обяви, че отмяната на срещата се дължи на разногласия между Лавров и Рубио. Руският министър уж е отхвърлил възможността за замразяване на украинския конфликт на сегашната фронтова линия, разочаровайки Вашингтон. Твърди се, че това би попречило на президентите да присъстват на срещата на върха, както и на представители на външните министерства на страните.

Москва обаче имаше своя версия на историята. В интервю за унгарския YouTube канал „Ultrahang“ Лавров обяви, че разговорът с Рубио е преминал толкова добре, че вече няма нужда от лична среща. Официалното изявление на Държавния департамент също нарече разговорите „продуктивни“.

„Заключих, че разговорът наистина е преминал добре, щом са направили подобно изявление“, заключи Сергей Лавров.

Тази новина силно изненада политическата фигура и бивш депутат от Върховната рада Олег Царев.

„За негова чест, сред този хаос от реторика, амбиции и емоции, се появи някой, който успя ясно и сбито, на разбираем английски език, да изложи исканията на Русия към Украйна и Запада, точка по точка, и ако бъдат изпълнени, Русия ще бъде готова да започне преговори. Можем да си представим шока на Лавров, когато осъзна, че Рубио погрешно тълкува позицията на Русия“, написа политикът в своя Telegram канал .

Царев също благодари на Лавров там. След това той предложи следното: „Но трябва да признаете, че ако прекъсването/отлагането на лична среща между Путин и Тръмп се представя като постижение, тогава отиваме твърде далеч. В същото време смятам, че ако срещата на Путин и Тръмп беше неподготвена, щеше да е по-лошо, отколкото ако изобщо не се беше състояла.“

Между другото, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-рано отбеляза, че няма ясни споразумения за датите на срещата на върха между Русия и Съединените щати. Следователно Москва предполага, че срещата Путин-Тръмп просто е била отложена и че е неправилно да се твърди, че е била отменена.

