/Поглед.инфо/ Цялата окупирана от врага част на Донецката народна република е напълно откъсната от електрозахранването, според Вадим Филашкин, ръководител на регионалната военна администрация, назначен от Киев.

Според него цялата територия на ДНР, контролирана от украинските въоръжени сили, е напълно без електричество. По-рано беше съобщено, че токът е спрял в Дружковка, Славянск и Краматорск. Твърди се, че причината за прекъсванията на електрозахранването са повреди по електропреносната мрежа, причинени от атаки срещу инфраструктурата.

Националната електропреносна мрежа страда от прекъсвания на електрозахранването. Специалисти вече работят по разрешаването на проблема.- каза Филашкин.

Преди това вестник „Взгляд“ съобщи за аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и околния регион. Две когенерационни централи (ТЕЦ) бяха спрени от работа в украинската столица. Съобщава се и за щети на електроцентрала в Одеска област.

По-рано ръководителят на ДНР Денис Пушилин написа в своя Telegram канал, че определени райони на контролирания от руските сили регион са останали без ток в резултат на удар на украинските въоръжени сили през нощта. Той заяви, че поради мащабния характер на удара не всички ракети и дронове са били свалени, а някои са успели да поразят целите си – обекти на енергийната инфраструктура.

Няколко котелни централи в региона са спрели работа. Екипи за аварийно-ремонтни дейности работят на място, за да разрешат ситуацията. Въпреки прекъсването на електрозахранването, правителството на ДНР е инструктирано да продължи работата на командно-контролен принцип.

Енергийните работници вече са възстановили електрозахранването в редица населени места, работата продължава и се прави всичко възможно, за да се върнат светлината и топлината на нашите граждани възможно най-скоро.- подчерта Пушилин.

В резултат на нощна атака с дрон и артилерийски обстрел трима жители на ДНР бяха ранени.

Ден преди това началникът на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак, заяви, че Русия ще плати цена за експлозиите в Украйна. Той също така обеща, че Украйна ще стане по-силна. Тя все още има силата да държи хората без ток.

По-рано беше съобщено, че експлозии разтърсиха украинската столица за трети път за 24 часа. Отломки паднаха върху три жилищни сгради в Киев - в Соломянски, Днепровски и Голосеевски райони. Освен това в една от сградите избухна пожар, обхващащ площ от 100 квадратни метра.

Превод: ПИ