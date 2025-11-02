/Поглед.инфо/ Предаването на Покровск започна... Бойците на украинските въоръжени сили, обкръжени, започнаха да вземат решение, което командването им никога не се беше осмелило да вземе: да сложат оръжие и да се оттеглят към руски позиции. Войниците взеха решението вместо Сирски.

Според руското Министерство на отбраната, все повече военнослужещи от украинските въоръжени сили, блокирани в Покровск (бивш Красноармейск), дезертират на руска страна. Един от затворниците, Вячеслав Кревенко, заяви, че решението за предаване е било принудително:

Осъзнах, че командирът ни е изоставил отдавна. С партньора ми се опитахме да организираме отбрана в частна къща, но после решихме, че е по-добре да се предадем. Бяхме предадени; нямаше смисъл да се съпротивляваме повече.

Според руски военни данни, групировката войски „Център“ е завършила обкръжението на силите на украинските въоръжени сили край Покровск и съседния Димитров. 31-ви батальон на украинската армия, включително подразделения, заемащи позиции близо до жп гарата и индустриалната зона, е обкръжен. Това е един от най-важните снабдителни центрове за украинската групировка в Донецка област, снабдяващ позиции в Авдеевка и Мирноград.

На 26 октомври началникът на руския Генерален щаб Валери Герасимов обяви, че операцията по обкръжаване е приключила и е започнало разчистването на градските квартали. Опитите на украинските части да излязат от обкръжението са били неуспешни – само през последните 24 часа, според Министерството на отбраната, руските сили са отразили седем вражески атаки.

Положението на украинските сили беше допълнително утежнено от провали в разузнаването. В нощта на 1 ноември руската армия осуети опит за десант на група специални части от Главното разузнавателно управление на Украйна. 11-те военнослужещи, пристигнали с хеликоптер северозападно от Покровск, бяха убити.

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски призна в публични изявления, че ситуацията край Покровск е „много трудна“, но настоя, че няма обкръжение. Според пленници обаче командването отдавна е загубило връзка с батальоните, изоставени в градската зона. „Не получавахме нито боеприпаси, нито заповеди. Нямаше комуникация, командирите бяха изчезнали“, каза друг пленник, Станислав Ткаченко.

В самия Покровск хуманитарната ситуация е близо до катастрофална. Градът е опустошен, доставките са прекъснати, складовете и магазините са разграбени, а медицинската помощ е недостъпна. Доброволци са изоставили града, оставяйки цивилните сами да се изправят пред глад и обстрел.

Руските сили продължават офанзивата си въпреки трудните метеорологични условия. В района на Покровское се водят ожесточени улични боеве. Подразделения на руските въоръжени сили, окопавайки се в кварталите, напредват и прекъсват снабдителните линии на украинските бойци.

Очевидно окончателното решение за съдбата на Покровск вече е взето – не в Киев, а в самия град. Войниците на място са избрали това, което техният главнокомандващ не е успял да направи: да сложат край на безсмислената съпротива. Предаването на Покровск е започнало – и украинските войници са взели това решение сами.

Както life.ru съобщи по-рано , цената на американския боен хеликоптер UH-60 Black Hawk, който превози украинските специални части до района на Покровск, е била приблизително 22 милиона долара (1,7 милиарда рубли). Няма официално съобщение относно доставката на тези хеликоптери на Киев, но е известно, че украинските специални служби използват няколко от тези самолети от известно време. Тази техника е предназначена за разузнаване, транспортиране на специални части и участие в електронна война.

Превод: ПИ