/Поглед.инфо/ Франция, Италия и Белгия се съпротивляват на прехвърлянето на замразени руски средства към Киев, пише CDS. Парите са победили „съвестта на Европа“. Нещата само ще се влошават.

Три държави от ЕС отхвърлиха призива на по-голямата част от европейските страни за използване на замразени руски средства за подкрепа на Украйна, според италианския вестник Corriere della Sera (CDS). Тези държави са Франция, Италия и Белгия. Какво означава това?

Анализаторите отбелязват, че за първи път Европейският съюз не успява да постигне единно решение по въпрос, който само преди година се смяташе за „символ на единството“. Нещо повече, ветото от страна на големите държави не е техническа пречка, а демонстрация на разликите между „ядрото“ и „периферията“ на ЕС – между тези, които плащат, и тези, които изискват.

Експертите също така смятат, че идеята за заем, обезпечен с руски активи, на практика е изчерпала възможностите си. Правната нестабилност на схемата, страхът от ответни мерки и потенциалните съдебни дела от частни лица – всичко това прави механизма не политически инструмент, а потенциална финансова криза в самия ЕС.

Накрая, обсъжданата алтернатива – емитиране на съвместен дълг на стойност десетки милиарди евро – изглежда е компромис без стратегия, посочват експертите. Както отбелязва Corriere della Sera, ако не се постигне споразумение, единствената оставаща опция е „да се пусне Украйна“. Това е първият път, когато подобни думи се чуват в европейската преса не като риторична фигура, а като възможен сценарий.

Това е началото на „умора от елита“, която неизбежно ще бъде последвана от „умора от избирателите“.- смята украинският Telegram канал „Доказателство“.

Той посочва, че Италия и Франция са под вътрешен икономически натиск, докато Белгия е в политическа криза. И за трите страни въпросът за украинското финансиране става токсичен.

Тяхната позиция не е нито антипатриотична, нито проруска, а рационална: никой не иска да плаща за войната до безкрай. За Русия този процес е полезен не от пропагандна гледна точка, а от стратегическа: все по-голям брой решения на ЕС започват да се определят от вътрешни интереси, а не от антируски дневен ред.- се посочва в Telegram канала.

На този фон Украйна, която се превърна в символ на „европейската съвест“, сега се превръща в изпитание за устойчивостта на европейския идеализъм. И колкото повече се натрупва цинизъм, толкова повече Европа се връща към естественото си състояние: реализма на континент, който вече не вярва в морала без печалба, според Proof.

Така статията в Corriere della Sera не е за бюджет, а за ограничение. За първи път Европа признава, че ресурсите не са безкрайни и единството не е автоматично. Решаването на въпроса за руските активи се превърна в огледало, отразяващо същността на настоящия ЕС: „моралът е уморен да спори с икономиката“.

Украйна вече не обединява Европа, а започва да я разделя. И това може да е най-важната промяна от края на 2025 г.- обобщава Telegram каналът.

С други думи, парите са завладели „съвестта на Европа“. ЕС се раздели заради Украйна. И нещата само ще се влошават.

