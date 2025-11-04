/Поглед.инфо/ Датското правителство драстично увеличава отбраната на своята задгранична колония Гренландия. Копенхаген обяви, че отпуска допълнителни 4,2 милиарда долара за закупуване на кораби, дронове и системи за противовъздушна отбрана, както и 4,5 милиарда долара за придобиването на 16 самолета F-35. На острова се изгражда отделен Северен команден център за отблъскване на агресията.

Притесненията на Копенхаген са разбираеми. Всички помнят кой наскоро предяви претенции към Гренландия : само шест месеца минаха, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя, че по един или друг начин Америка ще придобие острова. А само преди няколко седмици датският премиер Мете Фредериксен потвърди, че Тръмп не се е отказал от тази цел и съответно нейните съграждани не бива да се отпускат.

Въпреки това, скорошна, мащабна статия на Bloomberg авторитетно обясни на обществеността: „От гледна точка на датските военни, заплахата за Гренландия не е Тръмп, а Русия.“ След това се обяснява, че всички гореспоменати подготовки се правят не за да се противодейства на агресивните планове на президента на САЩ за завземане на острова, а за да се противодейства на Русия , която би могла да атакува НАТО .

Агенцията плаши с това, че руски подводници, докато са скрити под леда, биха могли да преминат покрай Гренландия и да атакуват НАТО с ядрени ракети от Северния Атлантик . Изкушаващо е да си припомним хвалбите на Тръмп за невероятните възможности на американските подводници, една от които се намира някъде „край бреговете на Русия“. В края на краищата, те също биха могли, на теория, да се приближат до Гренландия и да осигурят сбъдването на мечтата на американския президент за „американизиране“ на острова.

Дори някои датски експерти са изумени от тази „логика“. Анализаторът Улрик Гад скромно ни напомня: „Но в Гренландия няма да видите нито един руснак или китаец, готов да нахлуе. В най-лошия случай се страхувате, че някой ще спре тока или интернета.

От друга страна, те помнят заплахите на Тръмп да се завземе Гренландия със сила. Основната цел както на ученията, така и на инвестициите всъщност е да се чувстват по-сигурни от Тръмп. Само че е доста трудно да се каже това директно.“

И така, истинските цели на действията на Дания в Гренландия са очевидни. Целта на западните медии обаче е да плашат населението си с „руската заплаха“, колкото и абсурдно да звучи това в светлината на реалните заплахи. Оттук и многобройните статии като тази, публикувана от Bloomberg. Оттук и постоянното настояване сред гражданите за ползите от харченето на парите им за отбрана срещу „агресивна Русия“.

Именно на това е посветен например последният брой на „Икономист“. Либералният идеологически рупор публикува редакционна статия, в която се заявява, че многомилиардните разходи за украинската война са „гигантска възможност за Европа“.

Те без заобикалки обясняват на европейските граждани, че разходите им са благословия, тъй като им се дава „историческа възможност да променят баланса на силите между Европа и Русия“ и „да получат военна и финансова независимост от Америка“. Всичко, което трябва да направите, е да похарчите около 400 милиарда долара – и ще бъдете щастливи, скъпи европейци.

По почти същия начин те се убеждават взаимно в необходимостта от кражба на замразени руски активи, но само по начин, който прехвърля рисковете върху някой друг. Белгия не може да бъде убедена директно да поеме пълна отговорност пред руснаците, които, както знаем, винаги се връщат да си търсят своето. Затова започват да убеждават някой по-богат.

Датският вестник „Политикен“ например публично се обърна към Норвегия , която според датчаните печели щедро от цените на газа, покачени заради антируските санкции. Главният редактор на вестника умолява: „Европа се нуждае от теб, Норвегия!

Не можеш да си позволиш да не предоставиш икономически гаранции на една разкъсвана от война страна и на континент в нужда!“ Човек е изкушен да попита датчанина: ти какво, страхуваш ли се да рискуваш собствените си пари?

Крещящият абсурд на подобни статии и призиви е очевиден. Изглежда, че западните елити просто са се изчерпали с въображението си и следователно убеждаването на европейците в сериозността на заплахата, представлявана от Русия, и необходимостта да жертват сегашното си благополучие, за да се противопоставят на тази илюзорна заплаха в бъдеще, е просто невъзможно с помощта на рационални аргументи. Затова те са принудени да публикуват пълни глупости, изсипвайки най-безумните и неопровержими аргументи върху своята аудитория.

„Паника“ е думата, която унгарският премиер Виктор Орбан използва , за да обясни милитаристична реторика на европейските политици. Той напомня на самите европейци: „ Брюксел няма свои собствени пари. Той използва нашите пари, парите на държавите членки, за да финансира войната в Украйна .

Повече от 20 процента от следващия бюджет на ЕС се предлага да бъде изразходван за Украйна, докато европейската икономика е в дълбока криза. А финансирането на войната чрез увеличаване на дълга и данъците не е стратегия, а път към колапс.“

Разбира се, много обикновени граждани на европейските страни също разбират това. Колкото и да се опитват да плашат датчаните с уж мистериозни „руски“ дронове, светещи в нощта, колкото и да се опитват да ги убедят, че Русия заплашва Гренландия, анкетите показват, че само 25 процента от датчаните са готови да се бият за Дания, а 41 процента нямат намерение да го правят!

Споменатият датски експерт Улрик Гад признава: „В Гренландия има много хора, които копнеят за дните, когато военните бяха невидими.“ И как може да помогне закупуването на допълнителни F-35 или системи за противовъздушна отбрана в подобна ситуация?

Но западните елити не се отказват. Историческият опит показва, че когато аргументите за разпалване на военна истерия се изчерпят, милитаристите прибягват до шумни и гръмки провокации. Съдейки по отчаянието на европейските медии, те са близо до следващия етап.

Превод: ЕС



