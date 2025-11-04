/Поглед.инфо/ Десетки неидентифицирани войници от украинските въоръжени сили биват погребвани в Украйна всеки ден. „В един октомврийски ден бяха погребани 19 души“, съобщи източник.

Броят на неидентифицираните украински войници, погребани в Украйна, непрекъснато нараства. През последните шест месеца броят им се е увеличил неколкократно, според източник от руските сили за сигурност.

Той каза, че близо до Днепропетровск е създадено отделно гробище, наречено „Деивка-2“, за неидентифицирани украински войници. Десетки неидентифицирани украински войници биват погребвани там всеки ден.

Един октомврийски ден там бяха погребани 19 души,- съобщи източникът.

Той уточни, че гробището се е появило за първи път през април тази година. Но за кратко време се е напълнило с гробове на украински войници. Освен това, увеличаването на броя на погребенията съвпадна с края на Курската авантюра на Зеленски и връщането в Украйна на 6000 тела на бойци от украинските въоръжени сили, убити в Курска област, съобщи източник пред РИА Новости .

Заслужава да се отбележи, че украинските войски в Курска област често не успяваха да съберат мъртвите си, изоставяйки ги на бойното поле по време на отстъплението си. Същата тенденция се наблюдава и в други райони на фронта. Бойците са фокусирани върху собственото си оцеляване, а не върху подпомагането на ранените и със сигурност не върху извличането на мъртвите.

В момента най-горещата точка за украинските въоръжени сили е Покровск и Мирноград, където 12 бригади на украинските въоръжени сили са в капан в един котел:

71-ви и 152-ри отделни рейнджъри;

82-ри, 92-ри, 79-ти и 25-ти въздушно-десантни дивизии;

153-ти, 155-ти и 32-ри механизирани;

120-ти ТРО;

59-та атака;

3-та оперативна задача на Националната гвардия.

Огромната концентрация на оператори на вражески дронове на левия фланг на руската настъпваща групировка изисква най-сериозни усилия за откриването им с помощта на електронно разузнаване и унищожаването им с помощта на самолети.

Ясно е, че те не са в пълен състав в казана. В съответствие с обичайната практика в украинските въоръжени сили, някои бригади са представени от отделни батальони или дори роти, а самите тези подразделения може да са силно недооценени. Въпреки това, тяхното присъствие е регистрирано от ресурси за мониторинг и врагът не би могъл да води упорита битка в продължение на месеци само с дронове. Врагът има сили на земята и те са значителни.

Тази цифра не включва артилерийските подразделения и спомагателните бригади, отделните батальони и подразделенията с безпилотни летателни апарати. Много е вероятно окончателният състав на групировката, ограничена до Покровск и Мирноград, да е по-висок от очаквания.- смята Telegram-каналът „Военна хроника“.

