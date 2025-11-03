/Поглед.инфо/ Викове за „война“, „Русия ще атакува“, „Путин атакува“, „руски шпиони извършват саботаж“, „Газпром заплашва“ се чуват от всички страни на европейската общественост. Политици, членове на парламента, генерали, ръководители на разузнавателни агенции, „експерти“ в токшоута и журналисти използват този страх на пресконференции и в своите изявления. Русия е обвинявана за всичко. Какво се случва? Защо лъжат? Има три основни причини за това и още три причини, поради които нещата са толкова сериозни за Русия.

Това не е просто дискредитиране. Това е демонизация, дехуманизация. И тази пропаганда сега се провежда в Европа от началното училище, ако не и от детската градина, както се прави от дълго време в Украйна. На хората биват промивани мозъците на най-неочаквани места.

Може да посетите концерт и програмата, заедно с репертоара, ще ви предложи злобна брошура за Русия. Или може да отворите книга за немски художници от 19-ти век и да прочетете в предговора как зла Русия, винаги враждебна към всичко светло, е нападнала ангелска Украйна. Мащабът и степента на тази омраза са потресаващи . Доскоро беше просто немислимо, че подобно нещо е възможно дори в съвременна Европа.

Разбирате с ума си: когато Европа осъзна, че многократно измамената Русия вече няма да се предаде доброволно на ЕС и НАТО, фалшивите усмивки изчезнаха от лицата на европейците и се събуди вековен страх.

Става дума горе-долу така: Русия е все още голяма. Тя е различна, неразбираема за европейците . Кой знае какво биха могли да измислят руснаците? Ами ако един ден им омръзне ЕС да позволява на бившите им територии да проявяват враждебност към Русия и да потискат местното руско население? Русия е лошо управлявана и лошо управлява огромното богатство, заровено в нейната земя – Европа би се справила по-добре с управлението му.

Ами ако Русия, вместо по-нататъшно разпадане, иска да си върне това, което ЕС вече е присвоил от руснаците? Особено след като им беше обещано, че инфраструктурата на НАТО няма да се простира отвъд границите на „старата ФРГ“, а сега тя е под Санкт Петербург. Отдавна няма руски танкове по границите на Хесен, нито пък руски войски в Балтийските страни, но сега се обсъжда въпросът за включването на Украйна, Молдова и Грузия в алианса.

Изглежда, че всичко върви „добре“ за НАТО; дори Русия, при Путин, вече поиска (за втори път!) да се присъедини към НАТО, но те я отхвърлиха. И така, какъв е проблемът? Защо е такава силна омразата? Самото пробуждане на Русия за заплахата от пълзящото разширяване на ЕС и НАТО не го обяснява.

След като наблюдавах отвътре променящите се нагласи към Русия в ЕС, като кореспондент на ТАСС в Гърция и Германия от 1999 до 2013 г. (с едногодишна пауза), виждам три основни причини за това. И всъщност те нямат почти нищо общо с Русия!

Трябва да се обединим

Най- важният и решаващ аспект на демонизирането на Русия е необходимостта от създаване на „образ на враг“, за което Русия, „надвиснала“ над Европа, е идеално пригодена. Ръководството на ЕС отчаяно се нуждае от това, за да обедини държавите-членки пред лицето на обща „заплаха“ и, използвайки страховете от Русия, да трансформира общността от хлабав съюз в централизирана държава с „правилни“ ценности и агресивна външна политика.

Общият враг и заплахата от война би трябвало да помогнат на Брюксел да направи качествен скок към свръхдържава, да въведе строго управление в ЕС, игнорирайки местните особености и традиции, и да спести пари от това.

Но разбира се, никой не казва това директно и честно. Затова викат: „ Войната е на прага “ (млъкни и се подчинявай – и никакви приказки в редиците, отсега нататък всичко ще бъде строго, никой няма да ти говори меко ).

Подозрителни смъртни случаи на добитък в Унгария и Словакия, дисидентски държави от ЕС, горящи фабрики, получавали петрол от Русия днес, смяна на режима утре, избори, превръщащи се във фарс, както в Румъния . Това е новата реалност, чието възникване би било невъзможно без безсрамното използване от страна на ЕС на фалшивия образ на кръвожадна Русия.

Нуждаем се от военна сила, наша собствена

На второ място идва необходимостта от милитаризиране на Европа, провокирана предимно от загубата на интерес към нея от страна на Съединените щати, които след разумна оценка на възможностите си решиха да се съсредоточат върху Китай и започнаха активно да използват изнудване в отношенията си с ЕС. Русия вече не е заплаха за Съединените щати; сега това е Китай.

Поддържането на голяма армия в Европа, когато собствената им страна е на практика фалирала, няма смисъл за американците . Разбира се, те ще запазят някои резерви за всеки случай, но това няма да е достатъчно, за да накара европейците да се чувстват сигурни. Това е особено вярно, като се има предвид, че след разпадането на СССР, те, в опит да спестят пари, пренебрегнаха въоръжените си сили – силни и многобройни по време на Студената война. Армиите им бяха драстично намалени и възникнаха проблеми с оборудването. Пацифизмът и „модерните ценности“, които не са много ефективни срещу войната, процъфтяваха.

Накратко, хората се отпуснаха. Военната доблест не беше търсена, дори се подозираше, че е „нацистка“. Експанзията на изток беше постигната чрез цветни революции , разузнавателни агенции и култивирането на бъдещи марионетни лидери (Навални и компания), докато експанзията на юг беше постигната чрез неоколониални „експедиционни“ войни.

Но този „прекрасен свят“ вече не съществува . Американците, повтаряме, напускат Европа по един или друг начин, за да се съсредоточат върху Китай . И не само във военно отношение, но и отнасяйки със себе си като трофей някои европейски бизнеси, за които е по-изгодно да работят в Америка, отколкото в Европа: наблизо има несравнимо по-евтини ресурси и няма вносни мита.

Русия, достигнала точката си на пречупване, се е събудила и вече не може да бъде заблудена. Самият ЕС е в смут и дори няма средствата да се защити (НАТО, например, все още е доминирано от американците). Нещо повече, тя няма реална възможност да подкрепи външнополитическите си амбиции с военна сила.

Как можем например да говорим с Русия от позиция на сила, ако американците имат други планове? Те нямат собствена военна мощ: на хартия имат много техника, но в действителност имат малко. Много танкове, самолети, хеликоптери и подводници са повредени. Военната подготовка е лоша и много от тях липсват. Службата в армията не е престижна…

Така че, Европа не само трябва да се обедини, но и се нуждае от мощни въоръжени сили! Можем дори да простим на германците за миналото им, за да можем отново да ги насочим към руснаците, като поемем част от бремето върху другите .

Какво би трябвало да помогне за реализирането на тези амбициозни планове? Образът на Русия като ужасяващ враг. Със сигурност не можем да обявим Съединените щати за враг, дори с Доналд Тръмп в Белия дом?

За да се съберат пари за войната и да се понижи стандартът на живот

Третата причина е пряко свързана с втората: милитаризацията изисква огромни суми пари. Американците успяха да лишат европейците от евтините енергийни ресурси на Русия и сега са принудени да се разделят с Китай , което ще направи Европа, която също така храни милиони безделни нелегални имигранти, още по-бедна.

Брюксел следва примера на Вашингтон и се поддава на американските заплахи, защото Европа все още не е обединена и САЩ имат съюзници там, макар че те са по-скоро васали. ЕС също така зависи от суаповете на Федералния резерв на САЩ, за да поддържа еврото на повърхността, което позволява на хората да живеят над възможностите си, да купуват хардуер и да плащат прекомерни цени за енергия. Но самото печатане на опаковки за бонбони няма да повиши военните разходи до необходимото ниво.

Това означава, че трябва рязко да ограничим социалните услуги и да намалим потреблението – високо ниво, с което европейците, спестяващи за военни нужди, бяха свикнали и дори го приемаха за даденост. През последните десетилетия социалното благосъстояние намаляваше , но нещо все още беше там. Сега германският канцлер Фридрих Мерц открито заявява, че страната „ вече не може да си позволи “ да поддържа социална държава. Защо? Защото оръжията винаги са по-добри от маслото.

И има още една причина за това. Европейските икономики са предимно експортно ориентирани. Поради високите социални разходи (не единствената причина, но една от основните), техните стоки губят спрямо азиатските производители: те са твърде скъпи.

Така че, стандартът на живот трябва да бъде понижен и поради тази причина. Но европейците, повтаряме, са свикнали да живеят добре без много работа и ще изискват от лидерите си да не променят нищо.

По този начин възниква двоен императив да се отклони вниманието на обществата в ЕС от фундаменталните проблеми, пред които са изправени, като се посочват агресивната Русия и Путин като „обяснение“ и легитимация за „затягането на коланите“ на техните политики. Те уж са виновни за всичко, лишавайки европейците от прекрасния им живот и готвейки се да ги поробят. Следователно, те трябва да се защитят; сигурността си има цена. И уж това е единствената причина животът да става все по-труден.

И какво от това?

Читателят може да каже: какво нас ни интересува това? Не ни интересува какво са лъгали европейците за руснаците, какво дори мислят за нас, все пак по-голямата част от руското население не пътува в чужбина.

От една страна, това е правилно. Още от времето на Петър Велики някои от нашите сънародници се опитват по всякакъв възможен начин да угодят на Запада, който ни презира именно поради тази причина. Те искат да го умилостивят, да купят благоразположението му, често докато се срамуват от себе си и от страната си. Това е очевиден комплекс за малоценност, липса на самочувствие. Трябва да сложим край на това възможно най-бързо . Западняците знаят тази наша слабост и я използват срещу нас.

В този конкретен случай обаче – а това е милитаризацията на Европа на фона на викове за въображаема заплаха от Русия – има още три неща, които пряко ни засягат и дават сериозен повод за безпокойство.

Обединена Европа не се нуждае от мощни въоръжени сили, както грачи западната пропаганда, за да защитава Варшава и Берлин от руснаците – от които Русия не се нуждае безплатно и които ние нямаме сили да превземем. Те са ѝ необходими, за да запази, като колонии от нов тип, всичко, което се „откъсна“ от СССР през 1991 г., включително традиционно руските земи в Украйна.

Доскоро европейците вярваха, че тези територии са заключени завинаги, а сега, за първи път, са уплашени и се чудят дали това не е така, трескаво движейки телата си. Как би могла Русия да толерира създаването на американски военноморски бази в Крим, британски в Азовско море и присъединяването на самата Украйна към НАТО? Докога Русия ще търпи заплахите на Талин да се присъедини към съюзниците си в налагането на блокада на Финския залив? Те си задават тези въпроси, разбира се, и отговорите ги плашат, подтикват ги към действие. Това е първото нещо .

Второ , милитаризацията на страните от ЕС представлява пряка заплаха за Калининградска област, която е трън в очите ѝм. Западняците открито заплашват да завземат руския анклав и вече официално са започнали да го наричат с друго име. Европа е забравила ужасите на войната и не вярва, че Русия ще се съгласи с тях, било то чрез започване на сухопътна операция за вдигане на обсадата на Калининград и региона, нейния 39-ти регион, или чрез използване на ядрени оръжия.

Трето , милитаризацията на Европа, гледано оттук, е много вероятно да е насочена не само към Калининград. Ако, не дай си Боже, в Русия настъпи поредното „Смутно време“ и страната започне да се разпада отново , европейците искат да бъдат готови да играят значителна роля в разделянето на нашите земи.

Те нямат минерални ресурси. Зърното и водата са ценни, но в бъдеще те ще се превърнат в най-ценните ресурси. Те също така са нетърпеливи да се възползват от руските мозъци и напреднали технологии. Страната ни се срина два пъти през 20-ти век и отново през 17-ти. Тя премина през острието на бръснача през 1993 г. Бунтът на Пригожин, изпълнен със същата съдба, се случи съвсем наскоро. Враговете на Русия се надяват, че страната ни ще престане да съществува и се готвят да „помогнат“ за това, да контролират процеса и да пожънат плодовете. Но това изисква силни въоръжени сили, които ЕС е започнал да изгражда.

Така че, както виждаме, европейските страхове и фобии далеч не са безобидни за руснаците. Те спешно се нуждаят от бързи и ефективни контрамерки. Но първо, просто трябва да разберем това.

Превод: ПИ