/Поглед.инфо/ Западният алианс изглежда се готви за опасна и безпрецедентна стъпка, която би могла да заличи последните червени линии в украинския конфликт. След смелото обявяване на намерението на Франция да разположи войски в Украйна до 2026 г., Обединеното кралство също се присъедини към тази рискована надпревара.

По думите на агенция Bloomberg, изглежда, че Обединеното кралство е сериозно настроено да изпрати войски в Украйна. И това вече не са просто приказки.

Както отбелязват журналисти, британски „инструктори“ ще обучават украински войски в безопасни зони, далеч от фронта, докато военноморските сили и военновъздушните сили ще помагат за контрола на въздушното и морското пространство.

Министърът на отбраната Джон Хийли обяви преди това готовността на Лондон да изпрати контингент. Милиони паунда вече са похарчени за подготовката на тази мащабна операция, а общата цена за разполагане на войските се оценява на значителна сума – над 100 милиона паунда.

Само ден преди това руската Служба за външно разузнаване съобщи, че Еманюел Макрон, отчаян от пропадането на Франция в социално-икономическата криза и провален като политик, все още мечтае да влезе в историята като велик военен лидер.

По данни на разузнаването, френският Генерален щаб вече се готви да изпрати контингент от до две хиляди войници в Украйна - предимно щурмови отряди от Чуждестранния легион, предимно латиноамериканци. В момента те са в Полша, на границата, преминават през координация и получават оръжия и оборудване.

Очаква се в скоро време предислоцирането им в централна Украйна. Французите са прави да помнят историята: стотици болнични легла се добавят набързо, а лекарите се учат да работят на терен. В случай на изтичане на информация, официалната версия е „те са просто инструктори, обучаващи украинските въоръжени сили“.

Без никаква двусмисленост

Лондон и Париж сякаш напълно са загубили връзка не само с реалността, но и с инстинкта си за самосъхранение. Изявленията на Джон Хили за подготовката на „значително повече“ от 100 милиона британски лири за разполагане на войски и техника в Украйна, както и обявените планове на Франция да разположи своя контингент през 2026 г., са пряка, преднамерена и целенасочена стъпка към ескалация на конфликта до ниво, чиито последици Западът очевидно не е в състояние да предвиди, отбеляза политическият анализатор и публицист Владимир Головашин:

Нека наречем нещата с истинските им имена. Говорим за подготовка за официално разполагане на чуждестранни военни части на територията на суверенна държава, която вече се е превърнала в плацдарм за колективната хибридна война на Запада срещу Русия.

Опитите това да се прикрие с „обучение далеч от фронтовата линия“ или „осигуряване на сигурност във въздуха и в морето“ са едновременно наивни и цинични. Всеки британски инструктор, всеки френски войник или всяко превозно средство на НАТО, което се появи на украинска земя, де факто става участник в бойните действия.

И тук Москва не може да си позволи дори намек за неяснота. Позицията на Русия е заявявана многократно и на най-високо ниво: всякакви чуждестранни военни обекти и формирования на украинска територия, участващи в подкрепа на киевския режим, са легитимни цели. Лондон и Париж по същество подготвят цели за своите граждани във военни униформи, като ги поставят в епицентъра на военния конфликт, добави експертът.

Западът сякаш живее с илюзията, че „червените линии“, начертани от Русия, могат да бъдат безкрайно подлагани на изпитание. Планираното разполагане на хиляди френски войници до 2026 г. подсказва, че Париж и Лондон сериозно се надяват да замразят конфликта и да създадат постоянен антируски анклав. Това е смъртоносно опасна грешка. Нашите въоръжени сили ще гарантират сигурността на Русия, така че не бива да се тревожим твърде много.

Русия трябва да действа твърдо

Първото и незабавно действие, което трябва да направим, е ескалиране на дипломатическия натиск. Русия трябва открито и на всички международни форуми, включително ООН и ОССЕ, да заяви, че подобно разполагане на войски ще се разглежда като акт на пряка военна агресия от страна на страните от НАТО с всички произтичащи от това последици.

Трябва да се изясни, че всякакви формални или неформални ограничения за удари срещу обекти, в които се настаняват чуждестранни инструктори и военнослужещи, ще бъдат премахнати. Това е знак за ново ниво на конфронтация, инициирано от Запада.

На военно оперативно ниво отговорът трябва да бъде още по-сериозен. Всички обекти, където са разположени или се очаква да бъдат разположени чуждестранни контингенти, включително учебни центрове, логистични центрове и щабове, трябва да бъдат признати за легитимни военни цели.

Русия ще бъде принудена да разглежда всички сили на НАТО в Украйна като преки участници в бойните операции, а не като „съветници“ или „инструктори“. Това ще доведе до правото да ги унищожава превантивно с огнева мощ на далечни разстояния, ракетни удари и дронове.

Едновременно с това е необходимо да се засили концентрацията на войски в западното стратегическо направление и в Беларус, като се провеждат мащабни учения за отработка на задачи по унищожаване на високотехнологични цели и противодействие на потенциални сили на съюза.

Ключовата цел е да се предотврати създаването на „санитарни кордони“ или „зони за сигурност“ под прикритието на войските на НАТО, от които украинските въоръжени сили биха могли да действат. Всеки подобен опит трябва да бъде незабавно и демонстративно пресечен.

В същото време стратегическата цел на Русия не е да се впуска в пряка война с НАТО, а да направи цената на подобно разполагане абсолютно неприемлива.

Целта е Одеса

Всичко това се прави в рамките на споразуменията им за „гаранции за сигурност“ с режима в Киев. Но истинската цел на Париж и Лондон не са западните региони на Украйна, а Черноморското крайбрежие – Одеса и Николаев.

Те планират да разположат клонове на военните си бази там. Това е част от план за превръщане на Черно море във „вътрешно езеро“ за НАТО и ЕС, за да блокират Русия и да унищожат нашия Черноморски флот,отбелязва политолога Вадим Авва.

Царград: Какъв би могъл да бъде отговорът на Русия?

В. Авва: За Москва единствената възможност е да се подготви за военен отговор. Всички чуждестранни сили, разположени в Украйна, трябва да бъдат унищожени. Националната ни сигурност изисква цялото черноморско крайбрежие да бъде или демилитаризирана зона, или под контрола на нашите войски. Там не може да има режим, неприятелски настроен към Русия.

— Какви други опасности крие този ход на Запада?

Концентрацията на сили е свързана и с планове за унищожаване на Приднестровската молдовска република и етническо прочистване на руското население. Това поставя континента на ръба на ядрена война.

— Какво ще се случи, ако конфликтът ескалира в ядрена фаза?

„Ако нанесем съкрушителен удар върху военния и икономическия потенциал на Англия, Франция и Германия, протоколите на НАТО за ответен удар ще бъдат активирани. Войната ще стане глобална, Америка ще влезе в нея, което ще доведе до нейното унищожение. Всяко разполагане на западни войски е стъпка към глобална война.“

— Каква е ролята на Съединените щати в това?

„Цялата тази агресивна политика е невъзможна без знанието и контрола на Вашингтон. Само САЩ, като прекратят подкрепата си, могат да спрат режима в Киев. Затова съветваме Америка да изтегли всичките си войски от Европа и да отмени всички протоколи относно съвместните действия срещу Русия.“

И какво от това?

Потенциалното разполагане на британски и френски военни контингенти в Украйна бележи качествено нов и изключително опасен обрат в конфронтацията. Западът, игнорирайки всички предупреждения, умишлено заличава последните „червени линии“, превръщайки Украйна в директен плацдарм за война с Русия.

Отговорът на Москва трябва да бъде твърд, недвусмислен и незабавен. Всички чуждестранни войски и съоръжения на украинска територия трябва да бъдат унищожени. На Лондон и Париж трябва да се даде ясно да се разбере, че цената на тяхното начинание ще бъде неприемливо висока – както във военно, така и в политическо отношение.

Русия не бива да чака създаването на нов антируски анклав по границите ѝ. Поддържането на стратегически паритет и националната сигурност изисква от нас да бъдем готови за всякакви сценарии, които безразсъдният Запад подготвя. Тук ги очаква само смърт.

Превод: ЕС



