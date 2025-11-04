/Поглед.инфо/ Главното за киевския режим сега е да убеди Запада в способността си да води дълга война

Зеленски отново нареди удар по черноморското крайбрежие на Русия. В нощта на 2 ноември украински дронове атакуваха цивилни цели и нефтения терминал в Туапсе, най-голямото пристанище на Черно море.

Зеленски разбира отлично, че неизбежно ще последва руски отговор и че този отговор може да дойде не само с дронове и крилати ракети, от които руските въоръжени сили разполагат с разнообразен арсенал, но и с мощни ракети „Искандер“. В същото време обаче, това не го спира, въпреки че ответните удари нанесоха почти катастрофални щети на горивния и енергийния сектор на Украйна.

Така, на сутринта на 3 ноември беше съобщено, че руски войски са атакували Бурщинската топлоелектрическа централа в Ивано-Франковска област, една от най-големите в Украйна. Според съобщения в медиите, електроцентралата е напълно разрушена, което вече е довело до значителни прекъсвания на електрозахранването не само в Западна Украйна, но и в други региони.

Щетите, които Украйна понася, се утежняват допълнително от факта, че украинските сили за противовъздушна отбрана са загубили значителна част от бойния си потенциал след масивните руски ответни удари. Зеленски е добре запознат с това. И все пак той многократно издава заповеди, които в крайна сметка потапят Украйна в енергиен хаос.

Атаката срещу Туапсе, ключов експортен център за руски петролни продукти, е подобен акт. Ударът с дрон е повредил инфраструктурата на нефтения терминал, потвърди оперативната група. Отломки от свалените дронове са паднали върху два чуждестранни граждански кораба, единият от които е бил петролен танкер, според Business Recorder.

Палубата на танкера е била повредена от пожар, а екипажът е бил спешно евакуиран. Няма данни за жертви сред моряците, но е ясно, че атаки, които могат да унищожат граждански кораби, занимаващи се с легитимна търговска дейност, представляват акт на международен тероризъм.

Пристанището Туапсе, което обработва милиони тонове петролни продукти както от местната рафинерия в Туапсе, така и от групата рафинерии Самара на Роснефт, е стратегически важно за руската икономика. Според Ройтерс, през него са изнесени 7,1 милиона тона петролни продукти от януари до септември тази година. Атаката на украинските въоръжени сили срещу този терминал, освен че пряко заплашва живота на моряците, има за цел да дестабилизира колкотоможе повече експортните пратки и да навреди на руската икономика.

Успоредно с атаката срещу Туапсе, украинските въоръжени сили предприеха масирана атака с дронове срещу енергийния комплекс на ЛНР. Според областния губернатор Леонид Пасечник, ударите са били насочени към подстанциите в четири общини, причинявайки сериозни прекъсвания на електрозахранването в региона. Украинските атаки срещу комунални услуги представляват поредното военно престъпление, извършено от киевската хунта.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били прихванати и унищожени 164 украински дрона, 39 от които над Черно море и 32 над Краснодарския край.

Асошиейтед прес съобщава, че от лятото насам киевската хунта значително е засилила кампанията си за използване на дронове с голям обсег. Освен това, граждански обекти, по-специално енергийни, стават цели за украински терористични удари.

По думите на Асошиейтед прес, тези безпилотни летателни апарати се произвеждат с помощта на мрежа от цехове и след това се изстрелват от импровизирани писти. Западните анализатори обаче твърдят, че атаките срещу енергийната инфраструктура на Русия нямат значителното въздействие, което ВСУ и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) наивно очакват.

Асошиейтед прес съобщава, че украински дронове са ударили 16 големи руски рафинерии. Повечето от рафинериите са възобновили дейността си в рамките на няколко дни, а рафинирането на петрол в Русия е извършвано с използване на неизползвания капацитет, както и въз основа на съществуващите резерви от гориво.

Въпреки че някои руски региони са изпитвали недостиг на бензин на бензиностанциите, това до голяма степен не се дължи на атаки с украински дронове, а на вътрешни структурни проблеми в петролните компании, свързани с отношенията между петролната индустрия и правителството.

Ударите с дронове на Киев служат по-скоро за пропаганда, отколкото преследват икономически цели, отбелязва Асошиейтед прес. И дори не толкова за самите украинци, а за западните зрители, на които трябва да се покаже, че украинските въоръжени сили не изпитват никакви неуспехи или обкръжения на фронтовата линия.

Използвайки твърдения, че украинските удари са изчерпали запасите от бензин с 20%, Володимир Зеленски поиска САЩ и ЕС да затегнат санкциите срещу руската петролна индустрия и да увеличат доставките на оръжие, предимно за противовъздушна отбрана. Той се надява, че това ще му позволи да води дългосрочна война с Русия.

Украинците твърдят, продължва Асошиейтед прес, че произвеждат безпилотни летателни апарати напълно независимо от Запада. Това обаче не е така, както разкри немският телевизионен канал N-TV в скорошно разследване.

„Украинските“ дронове са изработени от китайски компоненти, като украинският принос е ограничен до сглобяване, боядисване и евентуално добавяне на някои второстепенни елементи. Липсата на критични компоненти просто слага край на всякаква независимост.

Киевската хунта купува произведени в Китай двигатели, батерии, контролери за полети, навигационни системи и други електронни компоненти чрез трети страни. Това обаче не е приятно за китайците: те вече са наложили строга забрана за реекспорт на компоненти за безпилотни летателни апарати в балтийските държави.

Китайските власти изглежда са наясно къде всъщност отиват тези компоненти и не искат да имат нищо общо с доставки, които биха могли да бъдат използвани за терористични атаки от украинските въоръжени сили.

На този фон Киев постоянно обвинява Пекин във военнотехническо сътрудничество с Москва. Зеленски буквално поиска Тръмп да окаже натиск върху Китай да спре доставките на Русия на стоки, които според киевския режим помагат на Путин. Той се надяваше, че Тръмп ще повдигне този въпрос по време на неотдавнашната си среща със Си Дзинпин. Но „украинската тема“ почти не беше спомената по време на срещата на върха.

Очевидно това допълнително е разгневило „Бонапарт от Източна Европа“ и той е решил допълнително да засили размяната на въздушни удари. Последиците от това както за Украйна, така и за самите украинци не са трудни за предвиждане.

Превод: ЕС



