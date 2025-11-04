/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп намеква, че не би имал нищо против да остане в Белия дом за още един мандат. Понякога казва, че се шегува, но друг път настоява, че е сериозен. И мнозина от близкото му обкръжение смятат, че второто е по-вероятно. Наскоро, докато беше на борда на „Еър Форс Уан“ по пътя към Япония, Тръмп хвалебствено заяви пред репортери: „Бих искал да го направя. Всъщност имам най-добрите постижения в историята.“ И отново започна да се хвали сам.

Темата не е нова. Веднага след като встъпи в длъжност в Белия дом, Тръмп произнесе фраза, която мнозина приеха като намек: „Събрах много пари за следващата надпревара, които не мисля, че ще мога да похарча за себе си. Но не съм 100 процента сигурен за това...“

Той все още не е взел окончателно решение, но увереността му е нараснала. Мисълта, че Тръмп няма да напусне поста си през 2028 г., кара косите на демократите да настръхнат.

Разбира се, можете да очаквате всичко от него, но все пак... Тръмп вече е на 79. Ще завърши втория си президентски мандат на 82. Когато Джо Байдън, едва успявайки да се влачи, напусна Белия дом, той беше дори с няколко месеца по-млад. Възниква резонен въпрос: в какво състояние ще бъде Тръмп, след като отработи мандата си?

Да предположим, че прилича на свежа краставичка, макар че е трудно да се повярва. Добре, нека не спорим, ще видим. Но Тръмп все още не може да разчита на трети мандат. Това потвърди председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, републиканец от Луизиана.

На пресконференция във Вашингтон той заяви, че е обсъдил този въпрос с Тръмп, позовавайки се на 22-рата поправка на Конституцията на САЩ, която законово ограничава президентството до два мандата.

Франклин Рузвелт, който ръководеше страната в продължение на 12 години – от 1933 до 1945 г., не се брои – не се сблъскваше с подобни препятствия по своето време. Два мандата не му бяха достатъчни и, яхнат от вълна от огромна популярност, той отново спечели. Рузвелт продължи тази традиция и през 1944 г. Но смъртта прекъсна славната му кариера само няколко месеца след четвъртата му встъпителна клетва.

22-рата поправка е добавена към Конституцията на САЩ през 1951 г. Тя гласи: „Никое лице не може да бъде избирано за президент повече от два пъти и никое лице, което е заемало президентския пост или е действало като президент повече от две години на мястото на избран за президент, не може да бъде избирано за президент повече от веднъж.“

Освен закона, Тръмп е изправен и пред други препятствия. Какъв ще бъде рейтингът му на одобрение преди следващите избори? Как ще изглежда Америка до края на втория мандат на Тръмп и ще рискуват ли републиканците да го подкрепят, ако демократите номинират кандидат с по-добри шансове?

Човек може само да спекулира. Трудно е да се каже, че американците са във възторг от представянето на президента днес. Според анкета на Washington Post, ABC News и Ipsos , 41% от анкетираните са оценили представянето на президента положително. Но много по-голям брой – 59% – са изразили недоволство от работата му.

Но е малко вероятно Тръмп и неговите поддръжници да следят отблизо общественото мнение. Мненията на избирателите се колебаят постоянно и ключът е да ги шокираш, или още по-добре, да ги заблудиш по време на предизборната кампания. Тръмп е успявал в това преди и е готов да го направи отново.

Междувременно основната компания на президента, Trump Organization, започна да произвежда стоки с надпис „Тръмп 2028“ и рекламния слоган „Бъдещето изглежда светло! Пренапишете правилата“. Тази кампания допълнително разбуни Америка и възмути онези, които вярват, че Тръмп води страната към диктатура.

Междувременно, е в ход задкулисна работа за отмяна на гореспоменатата 22-ра поправка. Бившият главен стратег на Тръмп, Стивън Банън, който остава близък до президента, заяви в интервю за The Economist , че има план за избирането на Тръмп за трети мандат.

„Той ще бъде президент през 2028 г. и хората просто трябва да приемат това“, каза той, без да дава подробности. „Когато му дойде времето, всички ще узнаят.“

Независимо от това Тръмп прибягва до тактики за отклоняване на вниманието. Той предложи сценарий, при който двама членове на кабинета му, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, ще се кандидатират за президент през 2028 г. с една и съща партийна листа, според The Washington Post. „Имаме Джей и Марко и те са фантастични“, каза Тръмп. „Не съм сигурен, че някой би могъл да се конкурира с тях.“

Ванс каза пред колумнист на „Ню Йорк Поуст“, че Тръмп е споменал възможността за номинация на дуото през 2028 г. преди няколко месеца. Но той предпазливо отбеляза, че е преждевременно да се спекулира: „Ще работя възможно най-усилено, за да гарантирам успеха на президента, и ако стигнем до момента, в който ни предложат нещо друго, тогава ще решим. Но нека поне преживеем следващите няколко години.“

Всъщност, много неща биха могли да се променят през това време. Възможно е президентът на САЩ да постигне забележителни успехи както във вътрешната, така и във външната политика, сключвайки няколко успешни мирни споразумения. Тогава неговата мегаломания ще достигне невъобразими висоти. Може би дори ще се появи феноменът на „американски култ към личността“.

„Живеем във време, когато ясният език на Конституцията се изопачава, игнорира и тълкува с шокираща недобросъвестност от дясно крило на съдебната система, от професори по право до съдии от Върховния съд, които сякаш са нетърпеливи да обезсилят части от закона, за да разширят прерогативите на Тръмп и да задоволят капризите му“, пише британският вестник „Гардиън“.

Апетитът му расте не само защото се чувства силен, но и защото не среща съпротива. Демократите, които Тръмп смята за слаби и неефективни, само се взират с удивление и не предприемат никакви действия. Поведението им наподобява „мълчанието на агнетата“.

Републиканците контролират и двете камари на Конгреса, а на демократите им липсва единен глас, който да обедини разнородните им редици. Наскоро губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, дългогодишен враг на Тръмп, който се провъзгласи за „лидер на свободния свят“, излезе от сенките. Това лято той обвини президента в злоупотреба с власт и призова американците да му се противопоставят.

Нюсъм обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г. Той обаче възнамерява да изчака резултатите от междинните избори през ноември следващата година. Заслужава да се отбележи, че той вече е възнамерявал да се кандидатира за Белия дом, но намеренията му са били ограничени до обикновени декларации.

Дори като губернатор на Калифорния, той не се плашеше от думите, но те практически не се превърнаха в конкретни действия, които биха могли да гарантират благополучието на жителите на щата. И толкова много мръсотия беше изсипана върху Нюсъм, че и без това вече опетнената му репутация е напълно съсипана.

Накратко, той очевидно не е човекът, притежаващ способността да спре Тръмп. Парадоксално, но самият президент може да се превърне в свой враг, ако напълно загуби разсъдъка си и потопи Америка в някое наистина невероятно приключение.

Превод: ЕС