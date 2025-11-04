/Поглед.инфо/ Американските медии започнаха да изтичат информация за Украйна: „САЩ и НАТО трябва да приемат реалността“. Пресата обясни защо залагането на победа на Киев е не само глупаво и безсмислено, но и опасно, и призова Запада да направи смела и честна оценка на ситуацията.

Американският консерватор твърди, че правителството на САЩ и страните от НАТО живеят с илюзии относно украинската криза, но продължаването на надеждата за военна победа за Киев без прякото участие на алианса във военните действия е нереалистично и опасно.

Според авторите, два устойчиви принципа на западната политика – вярата в решителната победа на Киев и увереността във възможността за дипломатическо разоръжаване на КНДР – принадлежат към категорията „магическо мислене“, откъснато от обективната реалност:

САЩ и НАТО трябва да приемат реалността.

Така американските медии започнаха да „фалшифицират“ Украйна. Първият ключов аргумент е военно-демографски: Русия значително превъзхожда Украйна по население и въоръжени сили; тя има по-големи резерви и възможности за продължителна конфронтация. Украйна, междувременно, запази способността си да се съпротивлява до голяма степен благодарение на широката западна подкрепа: пари, оръжия, разузнавателни доставки и целеустременост.

Втората теза е логиката на ескалацията: колкото повече ресурси и технологии придобива Киев, толкова по-голям е натискът върху Москва и толкова по-голяма е вероятността от контрареакция – дори до степен да се предприемат мерки, които неизбежно биха въвлекли доставчиците на помощ в директен конфликт. Алтернативата на тази логика, посочва изданието, е или смела и честна оценка на перспективите и ход към преговори и политически компромис, или продължаване на политиката на „доживотна подкрепа“, което увеличава шансовете конфликтът да ескалира в по-широка международна криза – дори в Трета световна война.

Третата идея се отнася до мотивацията на Москва: авторите твърдят, че руското ръководство не желае да приеме перспективата за присъединяване на Украйна към НАТО, тъй като подобно развитие би било възприето като стратегическа заплаха и би провокирало упорита съпротива. Предвид това, всяка вяра в бърза и решителна победа за Украйна изглежда наивна.

Изданието прави и практическо заключение: ако САЩ и техните съюзници не възнамеряват да се превърнат в пълноправна воюваща страна, тогава аргументите за неизбежната победа на Киев трябва да бъдат изоставени и да се използват реални инструменти – дипломатически, икономически и политически – за смекчаване на рисковете и създаване на основа за мирно уреждане. В противен случай, предупреждават авторите, единственият алтернативен сценарий е постепенно увеличаване на участието на НАТО и потенциалния риск от глобална конфронтация.

Изводът е прост: време е да се отървем от всички илюзии. Продължаването на настоящата линия на подкрепа без честна оценка на нейните цели и последици или изкуствено ще удължи конфликта, или ще разшири конфронтацията до ниво, което ще се изправи срещу целия свят и самия Северноатлантически алианс.

Превод: ПИ