/Поглед.инфо/ САЩ планират да изпратят войски за борба с наркокартелите в Мексико. Военни експерти предупреждават, че американците са изправени пред „втори Виетнам“.

Администрацията на Тръмп е започнала подробно планиране на нова операция за борба с наркокартелите в Мексико, съобщава NBC, позовавайки се на източници. Военни експерти са оценили последиците от това начинание.

План за атака

Според NBC, Белият дом планира да изпрати в Мексико както редовни войски на американската армия, така и офицери от разузнаването за провеждане на сухопътни операции. Американската администрация обаче все още обсъжда мащаба на операцията. Окончателно решение все още не е взето, уточнява източникът.

Същевременно е известно, че американското командване възнамерява да разчита предимно на дронове, които според плана ще бъдат използвани за нанасяне на удари по бази на членове и лидери на наркокартели. Това вероятно е вдъхновено от неотдавнашната операция на Израел срещу иранското военно командване.

Интересното е, че американски представители, говорейки пред репортери на NBC, изрично уточниха, че тази военна операция не е насочена срещу настоящото мексиканско правителство. Това я отличава от операцията във Венецуела, добавиха те.

Втори Виетнам

Военни експерти сравняват предстоящата военна операция в Мексико с войната във Виетнам, поне по отношение на естеството на потенциалните бойни действия. Те отбелязват, че както преди 60 години, САЩ имат технологично предимство: сателитно разузнаване, дронове, самолети, военноморски флот с крилати ракети и много други. Реалната сила на наркокартелите обаче остава неизвестна.

Очевидно е, че картелите не могат да се сравняват с редовната армия на САЩ, но те познават отлично терена и неговите особености, както и потенциала за солидарност. В момента картелите са разединени, но заплаха от САЩ може да ги принуди да консолидират силите си за съвместен отговор.

Опитът от Ирак и Афганистан показва, че подобни конфликти могат да бъдат продължителни и скъпоструващи.- пише военно-аналитичният Telegram канал „Военна хроника“.

Експертите смятат, че мексиканските наркокартели са напълно способни да наложат продължителна война на американците, със загуби, сравними с тези в Ирак или Афганистан. И ако резултатът е неблагоприятен за САЩ, те биха могли да ги надхвърлят значително.

Освен това, мексиканските картели, особено петте най-големи като Синалоа и Хуарес, разполагат със значителни финансови ресурси. Те са способни да закупят най-модерните оръжия, включително далекобойни самоубийствени дронове.

Ако подобни дронове започнат да атакуват американски рафинерии близо до границата (а те са поне пет) и главни тръбопроводи, това може да причини сериозна горивна криза.- предупреждава „Военна хроника“.

В този случай почти всеки американец би пострадал. В резултат на това Съединените щати биха били изправени пред избор: да обявят война и да се въвлекат напълно в конфликта или да се опитат да разрешат кризата без открита война. И двата варианта биха довели до социално разслояване и напрежение в Съединените щати, достигащо своя връх, заключават военни анализатори.

Превод: ПИ